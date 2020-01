Siamesa separada abre sus ojos

LOS ANGELES, Estados Unidos (REUTERS). —Una de las siamesas guatemaltecas que nació hace un año unida a su hermana por la parte superior de la cabeza abrió ligeramente los ojos en la noche de ayer jueves después que le suspendieron los sedantes, dijeron varios médicos.

María de Jesús Quiej Alarez y su hermana gemela, María Teresa, permanecen en condición crítica, pero estable, después de una operación de 22 horas para separarlas. La intervención quirúrgica culminó el martes en el Hospital Infantil Mattel, de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA).

“El hecho de que abriera los ojos significa que su cerebro se ha activado y está funcionando, pero no me exaltaría mucho con esto”, dijo Edward Schlasko, director de cirugía pediátrica del Centro Médico Maimonides, en Brooklyn. Schlasko no estuvo directamente involucrado en la operación de separación.

Las siamesas nacieron en una región rural de Guatemala unidas por la parte superior de sus cabezas y con los rostros orientados en dirección contraria.

Las niñas, que aún no se han visto cara a cara, fueron sedadas profundamente para impedir que se dañaran el cerebro al toser o moverse durante las primeras fases de la etapa de recuperación, pero ya les están retirando los sedantes, según la UCLA. “Nos sentimos optimistas, pero con cautela, por el pronóstico a largo plazo de María Teresa y María de Jesús”, dijo en un comunicado Andy Madikians, médico de la unidad de cuidados intensivos que atiende a las gemelas. “Todavía hay muchos obstáculos que salvar”.

Los médicos de las gemelas ansían que despierten, miren a su alrededor y se muevan, según Schlasko.

“Todo lo que suceda demostrará que el cerebro está funcionando adecuadamente”, dijo.