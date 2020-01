Sigue ofensiva contra el EI

SIRIA

Las fuerzas kurdas seguían ayer combatiendo contra el grupo Estado Islámico (EI) después de haber liberado el lunes la ciudad kurdosiria de Kobane, mientras muchos desplazados esperaban en la frontera turca para volver a sus casas.

Tras más de cuatro meses de encarnizados combates, los combatientes kurdos declararon el lunes la liberación de Kobane, símbolo de la resistencia contra los yihadistas.

Según Mustefa Ebdi, un militante kurdo, los bombardeos de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos permitieron inclinar la balanza a favor de los kurdos.

Según informó un alto funcionario estadounidense, un gran número de los yihadistas muertos en Kobane eran extranjeros.

“No vamos a contabilizar el número de cuerpos, pero el número de combatientes del EI muertos alcanza los cientos”, afirmó.

Y el número de combatientes extranjeros entre ellos es “extremadamente significativo”, agregó, sin precisar sus nacionalidades.

Según los analistas, la derrota de Kobane supone un frenazo a la expansión del EI en Siria, donde conquistó amplias franjas de territorio desde su aparición en el conflicto en 2013.

La reconquista de Kobane ha privado al EI de una estratégica posición muy cerca de la frontera con Turquía.

El grupo yihadista declaró un califato a caballo entre Siria e Irak, en las regiones que controla. Tras una noche de celebraciones, los primeros residentes de Kobane empezaban el martes a volver a la ciudad, aunque en pequeño número.

“La gente está muy contenta. Lo está celebrando. La moral es muy alta”, dijo Idris Nasan, viceministro de Exteriores del gobierno local de Kobane, que hablaba desde dentro de la ciudad. Pero añadió que las autoridades aconsejan a los residentes que esperen un poco antes de regresar a sus hogares. “Ha habido destrucciones masivas. Al menos el 50% de la ciudad está destruida”, añade.

“Les hemos dicho que esperen y no vengan de inmediato porque no tenemos los medios para hacer frente a sus necesidades básicas. No hay comida, no hay medicinas. No tenemos ni electricidad ni agua”, agrega.

Se estima que unas 200 mil personas residentes en Kobane y en los pueblos cercanos han huido hacia la frontera turca, desde que empezaran los combates por la ciudad, el 16 de septiembre.

“Los kurdos siguen persiguiendo a combatientes escondidos en el extremo este de la ciudad, en particular en el barrio de Maqtala”, dijo a la AFP el director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman.