Supervivencia y metanoia

La tarea de definir –primero– y luego ejecutar las estrategias que deben conjugarse para hacer realizable –y funcional ante todo– un proceso de cambio, no es sencilla. Mucho menos influir o dirigir estos cambios en el seno de equipos de trabajo que han funcionado bajo los mismos esquemas y parámetros por muchos años. Faena confusa y reto más trascendental es lograr que todos compartan la visión a largo plazo que la organización ha definido como la más desafiante, vital y mejor para todos sus accionistas. Concebir esto de manera global o en todo caso en la edificación de una visión de Estado, requiere que los círculos de influencia abandonen las limitaciones de grupo, y trasladen los esfuerzos para alcanzar el bien común.

Ante los apremiantes sucesos que desafían a la sociedad –la global, y en particular la nacional–, es de urgencia obligada que los grupos y sectores de influencia ejerzan una dosis de metanoia y asuman el liderazgo en el diseño de nuevas alternativas de convivencia, a fin de que la humanidad enfrente con celeridad su crecimiento social y su desarrollo humano sin la carga de tantos trastornos sociales que la aquejan. Es de suponer que, como todo cuerpo viviente, los males desatendidos pueden significar su cesación perpetua.

Hoy por hoy, si por un momento nos hemos descuidado y creemos que los problemas de la guerra en Irak amenazan la paz mundial, es ineludible que recapacitemos. A escala global, el mundo parece estar estancado ante la presencia de males que muy bien pueden acabar por destruirnos como sociedad. El tráfico y la esclavización de seres humanos en muchas partes del mundo aún persisten. Un incremento desmedido en el consumo y tráfico de estupefacientes amenaza con destruir la capacidad de razonamiento en gran parte de la población productiva. El sida corroe la vida y el desarrollo de más de 40 millones de personas en todo el mundo, 28.1 millones de ellas solamente en el continente africano. La pobreza extrema, presente como un cáncer en todos los rincones del mundo. La amenaza nuclear latente, y la proliferación y uso indiscriminado de armamentos letales por grupos desplazados con objetivos particulares. Y ante todo la corrupción, entre los que más destacan. Todos estos males encuentran en nuestro país su propio laboratorio de actividad que, a falta de una visión nacional de desarrollo a mediano y largo plazo, acabará por desmantelar los cimientos de la nación.

Analistas y expertos señalaron antes del inicio de las acciones bélicas en Irak en marzo del 2003, que el papel de la ONU en el mundo había sido crucialmente disminuido por el fracaso de la diplomacia sobre la guerra. Esto, en realidad, no es así. El papel de la ONU, por el contrario, se enmarca en el planteamiento de soluciones y alternativas de acción que tienen a bien enfrentar los problemas anteriormente descritos, a diferencia de los intereses geopolíticos individuales de sus miembros, en muchos casos, de los más poderosos. Si los mecanismos diplomáticos en el seno del Consejo de Seguridad no lograron su fin de prevenir el conflicto militar, no necesariamente se debe a que el ejercicio de mediación de la ONU no jugó su papel. Los elementos precisos para un análisis posterior de la decisión tomada, aún están definiéndose.

Entendamos entonces que la coexistencia futura no descansa únicamente sobre los errores de una guerra innecesaria y los riesgos que ha incitado. Para que como sociedad global podamos enfrentar los males expuestos que amenazan con disminuirnos, es necesario que nos desprendamos de nuestras razones individuales por el bien fundamental de la especie. Y la ONU es el lugar apropiado para ello. Nuestros antepasados encontraron la fórmula para realizar los ajustes teóricos, ideológicos y sociales necesarios con el fin de neutralizar en algunos casos –o desaparecer en otros– la posibilidad del caos total y exterminio humano. Todos estos trastornos y peligros mencionados pueden en conjunto llevar a la humanidad a la extinción.

Vale la pena entonces buscar alternativas y dirección en un concepto filosófico del pasado como metanoia que, bien diseñado, trazado y cimentado como filosofía del conjunto de naciones que componen la ONU y en la estructura política y social de cada nación, puede significar el nacimiento de una nueva cultura global de desarrollo y la defensa oportuna de la humanidad. Senge dice que: “Una organización de aprendizaje es un lugar donde la gente está continuamente descubriendo cómo crean su propia realidad. Y cómo la pueden cambiar”. Nos toca como sociedad global, y en particular como nación en desarrollo, crear en lo inmediato la realidad oportuna de futuro, respeto, crecimiento y bienestar para todas las naciones, y corregir como sociedad del presente nuestras limitaciones intelectuales a la hora de escoger a nuestros líderes y gobernantes, y los errores de olvido y aprendizaje histórico que nos desgastan en este momento.