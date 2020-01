Tailandia demora extradición de Bout

DECISIÓN

Una corte tailandesa pospuso una audiencia judicial para extraditar a un hombre de negocios ruso acusado de intentar vender armas a rebeldes colombianos, después de que dos testigos cruciales no se presentaran frente al tribunal.

La postergación hasta el 6 de marzo alargará aún más un proceso judicial que se inició en marzo de este año, cuando Viktor Bout fue arrestado en un lujoso hotel de Bangkok por agentes federales estadounidenses. Conocido como “Mercader de la muerte”, Bout es requerido por las autoridades estadounidenses, que lo acusan de tráfico de armas.

Los abogados de Bout, de 41 años, pidieron el aplazamiento del proceso después de que dos oficiales de la marina tailandesa no se presentaran frente al tribunal por enfermedad.

Bout, que permanece en prisión en Bangkok, no mostró ningún tipo de reacción cuando se anunció la nueva fecha para la audiencia. Su madre, que acudió a la corte con su mujer, rompió a llorar.

Bout fue el aparente ejemplo del traficante de armas interpretado por Nicolas Cage en la película Lord of War de 2005. El ruso fue arrestado durante una operación encubierta en que agentes estadounidenses se hicieron pasar por rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El grupo revolucionario, que lucha contra el Gobierno colombiano desde hace más de cuatro décadas, es considerado por Estados Unidos como una organización terrorista.

Bout dijo en el tribunal el lunes que fue víctima de una conjura estadounidense.

“Nunca me he reunido con nadie de las FARC. Nunca he hablado con nadie de las FARC”, dijo. “No hice nada malo en Tailandia”.

El proceso de extradición ha repercutido en la opinión pública rusa, según Douglas Farah, autor del libro sobre Bout El Mercader de la Muerte: Dinero, pistolas, aviones, y el hombre que hace la guerra posible. (“Merchant of Death: Money, Guns, Planes, and the Man Who Makes War Possible”, en su título original en inglés). El coautor del libro, Stephen Braun, es un editor en la oficina de Washington de la Associated Press. El libro se publicó en 2007.

Farah dijo que el Gobierno ruso ha emitido noticias en medios de comunicación estatales favorables a Bout y ha pedido a las autoridades tailandesas que lo liberen.