Temen activación de células terroristas

NEW YORK, EU (ANSA). –Estados Unidos teme que la muerte del jefe militar de Al-Qaida, Mohammed Atef, brazo derecho de Osama bin Laden, despierte a las células terroristas “dormidas” en su territorio y en Europa y que cometan nuevos atentados. Al mismo tiempo, fuentes de inteligencia citadas por el diario The New York Times informaron de que la bomba estadounidense caída en Kabul que mató a Atef también interrumpió una reunión en la que planeaban nuevos atentados contra Estados Unidos. “Al-Qaida está escapando de Afganistán y esto llevará a la fragmentación, lo que obligará a hacer operaciones con un alto perfil y más difíciles”, dijo una fuente citada por el diario.

Pese a que los talibán se contradicen sobre si es verdad o no la noticia de la muerte de Atef, Estados Unidos considera que era el cerebro militar de la organización y el posible estratega de los atentados del 11 de setiembre.

Los servicios de inteligencia estadounidenses consideran que la bomba que mató a Atef cayó en momentos en que seis o siete miembros de Al-Qaida planeaban cómo “responder a la guerra lanzada por Bush”.

El diario Los Angeles Times publicó que “es difícil confirmar la muerte, porque el edificio en el que se encontraba el jefe de Al-Qaida fue destruido y si hubo cadáveres, estaban hechos pedazos”.

Lo que ahora temen los servicios secretos occidentales son las reacciones de las células de Al-Qaida esparcidas por el mundo.

Privados de buena parte de los canales financieros, con dificultades de comunicación con la cúpula en Afganistán y sin jefe militar, las células “dormidas” podrían actuar autónomamente.

“Su capacidad para realizar operaciones como la del 11 de setiembre, está claramente disminuida, pero pueden llevar a cabo acciones a la Ressam”, dijo.

La referencia es para Ahmed Ressam, el terrorista argelino que fue arrestado en 1999 en Canadá mientras preparaba un atentado contra el aeropuerto de Los Angeles. La ofensiva de estos dos meses “tuvo un impacto fuerte sobre la capacidad de Al-Qaida tanto en el corto como en el largo plazo”, explicó una fuente del Departamento de Estado norteamericano.

Según la fuente, “el problema es que cada miembro de Al-Qaida continuará creando problemas e intentará llevar adelante proyectos”.

La CIA y el FBI advirtieron que cantar victoria en la guerra contra Al-Qaida es peligroso y prematuro, ya que consideran que faltan años para desmantelar la red terrorista, de acuerdo a las fuentes.

El director del FBI, Robert Mueller, declaró: “Sabemos que existen todavía terroristas dentro de Estados Unidos que están ligados con muchos grupos, no solo Al-Qaida”.

Mueller dijo que se sigue poniendo atención a los grupos que operan en Medio Oriente, como el pro iraní Hizbulá y el movimiento de la resistencia islámica palestina Hamas.