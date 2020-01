Thatcher, en reunión secreta

MURDOCH, INVOLUCRADO

La exprimera ministra británica Margaret Thatcher se reunió en secreto con Rupert Murdoch en 1981 semanas antes de que el magnate australiano iniciara la compra del periódico The Times, según unos documentos revelados ayer por la fundación de la líder conservadora.

Una nota de Bernanrd Ingham, el secretario de prensa de “la dama de hierro”, se refiere a una comida entre Thatcher y Murdoch, el 4 de enero de 1981 en la casa de campo de la primer ministra, que debía ser tratada de “comercial y confidencial”.

Según el documento, que forma parte del archivo de la fundación Margarat Thatcher que se ha hecho público ahora, la líder conservadora agradeció a Murdoch que le “mantuviera al tanto” de sus operaciones en el Reino Unido. El magnate, que en ese momento ya era propietario de los tabloides británicos The Sun y News of the World, intentaba comprar el centenario diario The Times y sus suplementos a la familia Thomson, algo que ocurrió meses después.

PODER

La revelación del encuentro, que fue expresamente negado en un libro oficial sobre la historia del diario de The Times, coincide con un momento en el que en el Reino Unido se analizan las relaciones entre los medios de comunicación y el poder a raíz del caso de las escuchas.

El escándalo de los pinchazos telefónicos por parte de periodistas desembocó el verano pasado en el cierre del tabloide News of The World, propiedad de Murdoch, y desveló las estrechas relaciones entre ese grupo de comunicación, la policía y diferentes mandatarios del Reino Unido.

Durante su comparecencia en una comisión parlamentaria el pasado agosto, Murdoch reveló como había mantenido numerosos encuentros con los primeros ministros Tony Blair, Gordon Brown y David Cameron, a los que visitaba en su residencia oficial.

En una carta incluida en los archivos revelados ayer Murdoch agradeció a Thatcher que interrumpiera su fin de semana en Chequers (la casa de campo de los primeros ministros británicos) y apuntaba que había “disfrutado mucho” al verla.