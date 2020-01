Tornados matan a 4 personas en EU

Tornados alimentados por un viento invernal inusualmente cálido dejaron ayer al menos cuatro muertos, varios heridos y apagones en miles de casas y comercios al cruzar regiones del sur y centro de Estados Unidos.

Tres personas murieron en Cincinnati, un poblado de unos 100 residentes en el noroeste de Arkansas, a unos cinco kilómetros (tres millas) de la frontera con Oklahoma.

Un tornado tocó tierra cerca del centro de la comunidad poco antes del amanecer y se reportaron “muchos heridos”, dijo Josh Howerton, de la policía del condado de Washington.

“Me sacó de mi casa y me arrastró a través del camino y me dejó caer”, relató Chris Sizemore, residente de Cincinnati, a The Associated Press. “Fui Superman por un momento... Estás flotando en el aire, los árboles te golpean y te derriban”.

Funcionarios del vecino condado de Benton dijeron que la tormenta lesionó a dos personas y provocó daños en cinco viviendas. También se reportaron tornados cerca de San Luis. Otra persona murió cuando una tormenta dañó viviendas, embarcaciones y cableados en el sur y el centro de Missouri, en la misma región central del país. Brad Nash, de Emergencias, confirmó la muerte.