Unasur respalda a Argentina por Malvinas

Los cancilleres de países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) firmaron ayer, sábado, en la capital paraguaya una declaración apoyando a la Argentina en su reclamo contra Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas (que los ingleses llaman Falkland), Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

“El Consejo de ministras y ministros de Relaciones Exteriores reiteran su respaldo a los legítimos derechos de la Argentina”, señaló el encabezado del documento.

No obstante, lamentó que la prolongada controversia “aún no haya sido resuelta y que a pesar del amplio respaldo internacional a una negociación entre los gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña a Irlanda del Norte no existe una solución pacífica”.

Unasur calificó de “anacrónica situación colonial en suelo americano” la presencia británica en el Atlántico Sur y lamentó la actitud “negativa del Reino Unido a reanudar las negociaciones, pretendiendo ignorar los llamamientos de la comunidad internacional”.

Ambos países se enfrentaron por el dominio de las islas en 1982.