Vence el plazo para entregar a Mladic

BELGRADO, Yugoslavia / DPA. Pese al vencimiento del plazo que la Unión Europea (UE) había dado para la entrega de Ratko Mladic al Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, en Serbia no hay indicios de una inminente detención del ex general, buscado por crímenes de guerra. La UE exigió a Belgrado que entregase al ex jefe del Ejército de los serbios en Bosnia antes de finales de abril. De no hacerlo, suspenderían las conversaciones para avanzar en relaciones más estrechas entre Serbia y Los 25. Mladic está considerado responsable de la masacre de Srebrenica.