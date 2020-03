Se acentúa crisis entre Estados Unidos e Israel

JERUSALEN, Israel (AFP). –El hecho de que Israel haya rechazado un llamamiento de Estados Unidos para que retire “inmediatamente” sus tropas de seis ciudades palestinas, acentuó la crisis entre el Estado judío y Estados Unidos, pero el primer ministro israelí, Ariel Sharon, no puede ir demasiado lejos en su desafío a Washington, estimaban analistas.

“Si no hay un nuevo atentado de gravedad, Sharon pronto empezará a retirar el Ejército, pues no creo que quiera iniciar una crisis de esa índole con Estados Unidos”, estimó ayer martes Joseph Alpher, otrora consejero del ex primer ministro, el laborista Ehud Barak.

Según los expertos, la actitud de Sharon se explica particularmente en las enormes presiones de que es objeto de parte de la extrema derecha, luego del asesinato, el 17 de octubre pasado, de su ministro de Turismo, Rehavam Zeevi, perpetrado por radicales palestinos.

En los días siguientes al asesinato, el Ejército israelí ingresó en seis ciudades autónomas de Cisjordania y todavía permanece en sus posiciones.

Al rechazar secamente el lunes el llamado del Departamento de Estado norteamericano a una retirada militar “inmediata” de las zonas autónomas, Sharon “intenta permanecer en el poder como primer ministro de Israel”, declaró a la AFP Gerald Steinberg, experto el Centro Begín-Sadat de la universidad Bar Ilan (conservadora), cerca de Tel Aviv.

Steinberg explicó que las presiones de la derecha sobre Sharon luego del asesinato de Zeevi, son tan fuertes como las que recibe desde la izquierda, es decir, el Partido Laborista, que amenazó con abandonar el gobierno de unidad nacional, si el Ejército no evacua rápidamente las zonas que volvió a ocupar.

De hecho, en el momento en que el Departamento de Estado lanzaba su llamamiento a Israel para que se retirara de esas ciudades, una enorme manifestación de la derecha reunía a decenas de miles de personas en Jerusalén.

Para Steinberg, Sharon “no tenía otra alternativa” que volver a ocupar esas ciudades y desafiar a Washington, pues “la opinión pública israelí está enfurecida”.

En todo caso, la prensa y los analistas coincidían en decir que se trata de una de las peores crisis entre el Estado judío y su aliado norteamericano.

Esta crisis es el resultado del nuevo panorama creado por los atentados terroristas del 11 de septiembre. Ahora, para Washington, la única prioridad es la lucha contra el fundamentalista islámico Osama bin Laden, y por ello espera que el Estado judío adopte un perfil bajo frente a los palestinos, para que los países árabes y musulmanes no tengan una excusa para no apoyarlo.

Después del 11 de septiembre, Sharon irritó a los estadounidenses al proseguir su ofensiva militar contra los palestinos e identificar a Arafat con bin Laden. Luego enfureció a la Casa Blanca, al acusarla de sacrificar a Israel para congraciarse con los árabes.

La dura respuesta de Washington lo obligó a bajar el tono, pero el asesinato del ministro de Turismo le dio una nueva ocasión para volver a la carga, comparando esta vez a Arafat con los talibán, en el poder en Kabul, y protectores de bin Laden.

En noviembre, Sharon tiene previsto efectuar una nueva visita a Estados Unidos, la tercera desde su llegada al poder en marzo pasado, pero “no puede viajar a Washington en un contexto semejante”, consideró Alpher, vaticinando que el primer ministro aflojará su posición antes de viajar.