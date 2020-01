Se agudiza pugna entre legisladores y el Presidente

ECUADOR.MANDATARIO OFRECIÓ ‘REFUNDAR EL ESTADO’.

La pugna entre el Poder Ejecutivo y legisladores opositores pareció ahondarse con una nueva advertencia sobre la destitución del presidente Alfredo Palacio, la cual fue descalificada ayer lunes por el ministro de Gobierno.

El ministro de Gobierno, Galo Chiriboga, en declaraciones al Canal 4 de televisión, afirmó que "no veo realmente que haya ninguna causa" para destituir a Palacio.

"Si el Congreso toma una decisión, ellos serán los responsables ante la historia y ante el país de las decisiones que tomen, pero no podemos hacer nada más, porque vivimos en un sistema democrático; vivir en ese sistema democrático implica aceptar, incluso cuando las decisiones son equivocadas, porque así es la democracia", afirmó.

El diputado del partido Izquierda Democrática y ex presidente del Congreso, Guillermo Landázuri, dijo ayer que Palacio "está adentrándose en los linderos de la violación constitucional que ameritaría su enjuiciamiento político por parte del Congreso", que podría derivar en su destitución de ser encontrado culpable.

Landázuri se sumó así a sus colegas del derechista Partido Social Cristiano, Luis Torres y Alfredo Serrano, que el viernes, por separado, acusaron al presidente de violación constitucional y de atentar contra la seguridad interna, por pedir la convocatoria a una consulta popular, advirtiendo sobre la posibilidad de destitución de Palacio.

Algunos diputados también amenazaron con la destitución a los miembros del Tribunal Electoral. Al respecto, Chiriboga expresó que "es una actitud poco prudente del Congreso, amenazar a jueces electorales".

Palacio ofreció "refundar el estado" poco después de ser posesionado en el poder el 20 de abril, para lo cual impulsa la Consulta Popular que abra paso a una Asamblea Constituyente. El constitucionalista Ramiro Aguilar, expresó que "en el Ecuador no importa si la destitución es constitucional o no, el Congreso ha declarado cesantes a varios presidentes desde 1997 ... aquí lo que importa es si el Congreso tiene o no los votos para destituir al presidente".

"El elemento rector es el número de votos que cuente la oposición en el Congreso para definir la suerte del presidente de la república", expresó.