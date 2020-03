Los antitalibán entran a Kandahar

KABUL, Afganistán (REUTERS/ANSA). —La Alianza del Norte anunció ayer que sus tropas ingresaron en Kandahar y que en una semana podrá derrotar a los talibán en el bastión del líder del régimen religioso liderado por el mullah Mohammed Omar.

Sin embargo, el portavoz del Pentágono, contraalmirante John Stuflebeem, no confirmó la operación, aunque deslizó que grupos de la oposición “pudieron entrar en la provincia de Kandahar, pero se trata de fuerzas poco numerosas”. “No controlamos a los grupos de la oposición al talibán, pero trabajamos con ellos. No estoy desmintiendo la noticia, estoy diciendo que no tengo informaciones que lo confirmen”, dijo el portavoz estadounidense.

El viceministro de Defensa de la coalición antitalibán, Bimillah Khan, dijo que las fuerzas de la ALianza del Norte “se están movilizando dentro de la ciudad” de Kandahar, considerado el principal bastión talibán. “Ingresamos a Kandahar”, afirmó.

Son casi mil los marines estadounidenses desplegados al sudeste de Kandahar, alrededor de una pista de aterrizaje en el sur de Afganistán, que según la agencia iraní IRNA fracasaron el miércoles en atrapar a Osama bin Laden. Pero un episodio puede reflejar el ingreso de algunos hombres al bastión talibán: un afgano sospechado de espionaje fue ahorcado ayer en la mañana (local) por las milicias de Omar en Kandahar, informó desde Islamabad la agencia Afghan Islamic Press (AIP).

Acusado de haber suministrado información a los norteamericanos sobre la localización de posibles objetivos con el auxilio de un teléfono satelital, el hombre fue ejecutado el miércoles en un plaza de Kandahar. Kandahar, según el mullah Omar, “será defendida hasta la muerte”.

Desde Pakistán, comandantes de las tribus pashtún informaron que las fuerzas de Ismail Kahan, el comandante que reconquistó Herat hace dos semanas, no ingresaron en Kandahar.

Estos pashtunes -misma etnia que los talibán- tienen vinculaciones con el ex rey en el exilio Said Sha y habían tomado la carretera que lleva desde Kandahar hasta la ciudad paquistaní de Chaman. La agencia AIP informó de que los talibán reconquistaron la ciudad de Takhte Pol, la principal de ese camino, clave para la comunicación del régimen del mullah Omar. El ex embajador talibán en Pakistán, Abdul Salam Zaaef, por su parte, desmintió que el mullah Omar u Osama bin Laden tengan en su poder armas de destrucción masiva, tal como lo había declarado el líder de Al Qaida en una entrevista.

“De haberlas tenido, no hubiéramos dudado en usarlas contra los enemigos que han causado una destrucción a gran escala de nuestro pueblo”, dijo Zaeef.