El arcaísmo de la justicia islámica

Erik Eckholm KANDAHAR, Afganistán. –El Estadio Deportivo de Kandahar está en calma en estos días, y su polvoroso campo marrón es usado por niños que se dedican a practicar el fútbol sóccer. Solo las señales más débiles persisten de los terribles castigos aplicados aquí por los talibanes en su versión arcaica de la justicia islámica.

Una portería de metal está perforada en varios puntos por impactos de bala, como recordatorio de las docenas de personas que fueron atadas a ellos a lo largo de los años y fusilados por delitos como asesinato, robo o prostitución.

Dos manchas oscuras, visibles a media cancha, fueron creadas tan solo el mes pasado por sangre derramada, según niños que reían nerviosamente y que añadieron que ellos fueros testigos. Una tarde de noviembre, dos hombres acusados de ser ladrones de caminos fueron llevados a ese punto ante una muchedumbre que atestaba el estadio, y obligados a acostarse en el suelo. Después, un hombre les jaló la cabeza tomándolos de la barba, mientras otro los degollaba.

“No me gustó ver eso”, dijo Wala Muhammad, un niño de 11 años que estaba jugando en el estadio esta semana y quien dijo que asistió a ver las ejecuciones acompañado de su padre. “Eran seres humanos, y los mataron como si fueran ovejas”.

Algunos de los espectadores se desmayaron o gritaron al brotar el torrente de sangre, dijo, mientras que otros permanecieron en silencio.

Wala y sus jóvenes amigos mostraron cómo dos mujeres, acusadas de prostitución, fueron obligadas a arrodillarse contra los postes de la portería, otro día de noviembre, y fueron ejecutadas con un disparo en la cabeza a quemarropa.

Mostraron también cómo los hombres acusados de asesinato usualmente eran obligados a pararse con la espalda contra los postes de la portería, antes de ser ejecutados de un disparo por un pariente de la víctima. Los niños mostraron el lugar donde los ladrones eran forzados a acostarse para que luego sus manos, o en ocasiones sus pies fueran cortados por hombres con escalpelos.

El estadio, que había sido dañado y sembrado de minas terrestres en otras guerras previas, fue renovado en 1996 por agencias de la Organización de las Naciones Unidas, dos años después de que los talibanes conquistaron Kandahar. Era utilizado para partidos de sóccer y otras competencias deportivas, siempre bajo la condición de que los juegos cesaran antes de las 4:00 de la tarde para las oraciones, y que nadie usara pantaloncillos cortos.

Pero a intervalos irregulares –en ocasiones tres veces a la semana, y otra vez una sola vez en un mes, según fuera el número de juicios– la radio oficial y autos con altoparlantes convocaban a los ciudadanos al estadio para presenciar una ejecución o una amputación.

Los castigos seguían cierto tipo de reglas. Quien robara una baratija era condenado a prisión. Un robo de objeto que costara más de 50 dólares se castigaba con la amputación de la mano derecha. Un robo mayor que eso podía dar por resultado que el juez ordenara la amputación de ambas manos o de una mano y un pie.

Los casos de asesinato se castigaban de acuerdo con una antigua ley: matar a un hombre era castigado por un pariente de la víctima, quien ejecutaba al culpable, a menos que los parientes optaran por perdonar. Quien matara con un cuchillo era degollado.

Los acusados de ser espías o traidores usualmente eran colgados, y en ocasiones sus cuerpos eran colocados en el exterior para ser vistos por el pueblo. Los ladrones habituales podían ser colgados o fusilados, o bien degollados.

Los castigos no siempre se llevaban a cabo en el estadio. Un residente dijo que a lo largo de los últimos cinco años, vio dos veces a parejas adúlteras que eran lapidadas hasta morir, una vez en el estadio y otra en una plaza de la ciudad. Cuando menos cinco veces durante esos años, añadió, hombres descubiertos realizando actos homosexuales fueron colocados con la espalda contra cualquier muro viejo conveniente, que luego era derribado sobre ellos por un tanque.

Aparte de la crueldad de los castigos, la justicia talibán era brutal y en ocasiones corrupta, dijeron muchos ciudadanos.

Muhammad Daoud tenía solo 14 años de edad en 1995, cuando fue la primera persona en Kandahar cuya mano fue amputada por los talibanes.

Ahora un hombre de maneras discretas de 21 años, desempleado y con dos hijos pequeños, niega enfáticamente que haya robado dinero cuando era cajero en el bazar de cambistas, que fue el crimen del que fue acusado. Dijo que sus jefes, dos hombres muy cercanos a los talibanes, tomaron el dinero y lo culparon a él, y que no tuvo la menor oportunidad de defenderse.

“Pregunte a cualquiera en el bazar: todos allí saben que yo no tomé el dinero”, dijo en su hogar hace unos días, mientras acariciaba el cabello de su hija de tres años.

Después que los jefes lo acusaron, la policía talibán lo llevó a la cárcel, y allí lo golpearon con un palo durante una semana, dijo Daoud. Y más tarde, 15 días después de ser arrestado, unos hombres llegaron a su celda y le dijeron que saliera. Escuchó a los mulá discutiendo acerca de su culpa, pero su nombre ya había sido anunciado por la radio y estaba condenado a la amputación.

Nunca vio al juez que lo sentenció, un alto talibán llamado Mullawi Paseni, dijo Daoud, y nunca compareció ante una corte o tuvo la oportunidad de defenderse.

Las minas no habían sido retiradas del estadio en ese tiempo, así que su castigo tuvo lugar en una gran mezquita que normalmente es usada para las celebraciones públicas después del Ramadán.

Dos hombres lo llevaron ante una muchedumbre y lo sometieron mientras trataba de liberarse y gritaba que era inocente, dijo Daoud. Le ataron un torniquete en torno al brazo y le inyectaron un anestésico local. Después, un ex médico que se hacía llamar doctor Baloch, se inclinó sobre él con un escalpelo.

“Cortó la piel y vi sangre, y después me desmayé”, dijo Daoud. Lo que ocurrió después, dijo gente que había presenciado tales castigos, fue que dos hombres le fracturaron la muñeca y Baloch cortó la articulación rota con el escalpelo.

En la rutina usual, el cirujano tomaba la mano amputada y la alzaba tomándola del pulgar para que la muchedumbre la viera como una lección clara contra los actos punibles, para después arrojarla al suelo.

Daoud dice que despertó en la rama local del Comité local de la Cruz Roja, que lo evacuó a la cercana Quetta, en Paquistán. Allí, médicos de la Cruz Roja tuvieron que tratar el miembro amputado, quitando los bordes sobresalientes de piel y hueso, y combatiendo las infecciones. Estuvo hospitalizado más de tres semanas.

Baloch, quien de hecho solo había recibido adiestramiento como enfermero, llevó a cabo varias amputaciones más durante el año siguiente, dicen médicos locales. Pero renunció a su empleo en 1996 cuando alguien le cortó la garganta a su hijo, en un crimen que nunca se ha sido resuelto y que todos suponen fue una venganza.

Los talibanes presionaron a los médicos locales para que participaran en los castigos. Muchos se rehusaron, pero cuando menos un cirujano del hospital local, bajo amenaza de muerte, llevó a cabo varias amputaciones cubriéndose el rostro con una máscara, dijeron médicos locales. Después de la venganza contra Balloch, todos los verdugos eran anónimos. Las víctimas eran llevadas sistemáticamente a la Cruz Roja.

Muchas docenas de personas, cuando menos, fueron ejecutadas en Kandahar, el centro de operaciones de los talibanes durante su reinado de siete años. Pero los médicos y los residentes locales dijeron que las amputaciones por robo eran relativamente poco frecuentes, y ascendieron a quizá 10 ó 15 en esos años.

En contraste, según varias versiones, cientos pueden haber sufrido ese castigo en ciudades norteñas como Kabul y Herat, donde los talibanes eran casi como una fuerza hostil de ocupación. Pero no se conocen registros nacionales de esta actividad.

El doctor Baloch se unió al movimiento Talibán y abrió una clínica y farmacia en Kandahar. Su letrero todavía cuelga en el bazar, y la farmacia estaba abierta esta semana, pero el empleado dijo que el médico había salido de la ciudad con rumbo desconocido.

Daoud no parece sentir la sed de sangre que tan común es en la sociedad de Afganistán. Si se topa con Baloch en la calle, dice, “no deseo matarlo. Lo llevaría ante una corte para que fuera juzgado”.

En el estadio, esta semana, Fazeli Ahnmad, de 29 años, quien vive muy cerca de allí, dijo que él pensaba que las ejecuciones públicas y amputaciones eran necesarias.

“Es bueno que la gente vea eso”, dijo. “Así todos sentirán temor de cometer algún delito”.

Assdallah, un niño de 10 años que estuvo presente el mes pasado cuando las dos mujeres fueron ejecutadas, dijo no estar seguro. “Yo me sentí muy asustado”, dijo. “No me gustan esas cosas, y no pude ver”.