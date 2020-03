El asesinato de Haq acaba con intento de dividir a los talibán

JABAL SERAJ, Afganistán (AFP). –Un plan secreto para dividir a los talibán y facilitar la captura del fundamentalista islámico Osama bin Laden, fue socavado por el arresto y ejecución en Afganistán de Abdul Haq, declararon agentes de los servicios de inteligencia.

Según fuentes de los servicios de inteligencia, Haq estaba en medio de una misión, que contaba con el apoyo de Paquistán y Estados Unidos y pretendía provocar una sublevación contra los talibán.

Haq era una figura respetada, miembro de la etnia pashtún, mayoritaria en Afganistán, que se forjó un nombre en la lucha contra los soviéticos. El líder era amigo íntimo del ex rey afgano Mohammed Zaher Sha -exiliado en Roma desde 1973- y de personalidades pashtun, dejadas en segundo plano por el extremismo talibán.

Con una amplia red de contactos y relaciones en el golfo Pérsico, Europa y Afganistán, lo cual le diferenciaba del ex rey afgano exiliado en Roma, Haq parecía la figura aglutinadora ideal entre los pashtun, capaz de dar una legitimidad crucial al relevo de los talibán en la escena política.

Según un agente de los servicios de inteligencia afganos en el extranjero, basándose en esta reputación, Haq preveía impulsar una sublevación tribal contra el régimen talibán.

Esta misma fuente apuntó que el comandante Haq entró al este de Afganistán el 21 de octubre con 100 hombres para negociar con jefes tribales y talibán moderados.

El comandante fue capturado el viernes por la mañana en la provincia de Logar, este de Afganistán, en una región cuyos dirigentes y militares fueron desde siempre excluidos del gobierno talibán.

Numerosos talibán calificados de “moderados” proceden de Logar y de las provincias vecinas del este. Los dirigentes talibán, sin embargo, proceden de Kandahar (sur), Uruzgan (centro) y Helmand (suroeste).

Los analistas políticos consideran que la muerte de Haq es muy negativa para las operaciones militares que Estados Unidos desarrolla en Afganistán.

“En esta guerra, estamos pasando de la frustración a la desesperación. Los talibán no se han dividido, sus frentes no se han movido, pero los civiles mueren. Las cosas no están sucediendo como preveíamos”, señaló este sábado un experto occidental en Afganistán.

Al ejecutar a Haq, el régimen talibán envía un doble mensaje: Por un lado, a aquellos de sus miembros que estaban pensando en desertar, ya que es innegable que algunas fisuras aparecieron después de tres semanas de bombardeos, y por otro, a aquellos agentes externos que querían protagonizar otras operaciones clandestinas de este tipo subestimando la potencia talibán.

Según analistas políticos, otra operación secreta destinada también a acabar con el régimen talibán se está llevando a cabo en la ciudad de Kandahar, feudo de este gobierno, y en sus alrededores. Estaría supuestamente dirigida por el ex viceministro de Relaciones Exteriores, Hamid Karzai, quien también entró en la zona talibán.

Si esta operación u otras con el mismo fin que están en curso no dan frutos, los analistas temen que a EU solo le quede la opción de realizar un gran despliegue de tropas terrestres en Afganistán.