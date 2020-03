¿Por qué nos atacan?

KARAM, Afganistán (AFP/AP). –Una bomba presuntamente dirigida contra un campo de entrenamiento de la organización Al Qaida de Osama bin Laden, diezmó la empobrecida aldea afgana de Karam, demoliendo docenas de casas y matando a familias enteras, contaron sus habitantes.

Un grupo de periodistas extranjeros conducido a este pueblo cercano a la ciudad de Jalalabad (este) por la milicia talibán, en el poder en Afganistán, fue recibido por escenas de devastación y airadas protestas de los habitantes, que preguntaban por qué Estados Unidos había desatado su ira contra ellos.

Docenas de casas quedaron reducidas a estructuras vacías y sin techo, otras fueron arrasadas. Una bomba sin explotar yacía a pocos metros del límite del pueblo, donde flotaba todavía un olor a putrefacción.

El pueblo fue abandonado después del ataque, ocurrido a primera hora de la mañana del jueves. Pero la gente regresó el domingo, aparentemente instigada por los dirigentes talibán para gritar consignas antiestadounidenses y contar sus historias.

Los supervivientes estimaron el número de muertos entre 180 y 230 en un poblado de casas de ladrillos de barro que no podía albergar a más de 400 personas, pero es imposible verificar esas cifras.

“Ciento ochenta personas murieron aquí. ¿Por qué atacaron los estadounidenses a gente inocente?”, declaró un habitante de Karam.

“He perdido a mis seres más cercanos y más queridos. ¿Por qué los han matado? ¿Cuál es nuestro crimen?”, preguntó Haji Naziz.

Otro vecino, Ziarat Jul, dijo que más de 230 personas fallecieron.

Abdul Rasool, de 40 años, explicó que su casa fue arrasada. Su esposa, cuyo nombre no quiso dar, y sus tres hijos, Satik, de 6 años, Turial, de 10, y Pardes, de 15, murieron, agregó.

Rasool declaró que él se salvó porque, como ha hecho cada día de su vida adulta, se levantó antes del amanecer para asistir a la plegaria matutina. Cuando cayó la bomba, regresaba a su casa.

“Escuché una enorme explosión y corrí hacia mi casa, pero no pude hacer nada. Estaba totalmente destruida”, explicó.

“Mi familia y todos mis animales están muertos. No me queda nada. ¿Por qué me ha pasado esto a mí?”, preguntó.

Alam Gul, 18 años, explicó que perdió a sus padres, cuatro hermanos y dos hermanas en el bombardeo.

Qudra Ula, de 35 años, que vive en un pueblo vecino, dijo que había sacado 15 cuerpos de los escombros y se los había llevado para que fueran enterrados.

La región, en la que se cree que hay varios campos de entrenamiento de Al Qaida, ha sido atacada repetidamente desde el inicio de los ataques el pasado 7 de octubre.

Pero los habitantes de Kadam niegan que haya un campo de entrenamiento en la zona.

“¿Dónde está Osama? Muéstramelo”, lanzó Gul Ahmed.

Los presuntos muertos en Karam figuran entre las más de 300 víctimas civiles que los talibán reivindican desde el inicio de los ataques. Solo unas pocas de estas víctimas pudieron ser confirmadas independientemente.

El departamento norteamericano de Defensa no comentó nada hasta el momento sobre el incidente de Karam, pero confirmó que una bomba de 900 kilos cayó el sábado en una zona residencial en Kabul.