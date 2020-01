No habrá castigo para quienes no reportaron abusos

VíA RáPIDA

IMPUNIDAD. Las Iglesias alemanas, agencias de protección infantil y funcionarios dijeron ayer jueves que se oponían a la acción legal contra quienes no reportan casos de abusos de niños, muchos de ellos ligados al clero de la Iglesia católica. “Las víctimas tienen que confiar en que no serán llamadas por la policía antes de estar listas”, comentó la ministra Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. La iniciativa fue anunciada en marzo después de que la ministra acusara a la Iglesia de secretismo y pidiera una investigación, lo que llevó a obispos católicos a insistir que las instituciones no católicas fueran investigadas.