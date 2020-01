Los tres cochinitos ya están en la ONU

Previo a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, los dos dictadores más sanguinarios que ha padecido la humanidad firmaron un pacto de no agresión, que resultó más bien "un pacto de preparación" para lo que vendría después. Así Alemania y Rusia, de buenas a primeras, se convirtieron en aliados circunstanciales. Desde México, Trosky se reía de todo esto y pronosticaba que la luna de miel sería muy breve, ya que la amistad de Hitler y Stalin necesitaba mucho espacio entre ellos. "Espacio vital" era la prédica motivante del fascismo. Así conjugados aspectos doctrinales y militares, Polonia, contra su voluntad obviamente, aportó este requerimiento y dejó de existir como nación tan pronto las hordas del nazismo arrasaron este país que a través de la historia ha estado sometido a tantos sufrimientos.

Una de las secuelas interesantes, a nivel histórico militar, la constituye la reacción de las tropas alemanas frente a esta inesperada alianza con su máximo potencial enemigo. Y es que pese a la legendaria disciplina alemana y la fe en su líder -para sorpresa del Furer- en las cartas que enviaban a familiares y amigos criticaban abiertamente todo lo acontecido y más aún el hecho de que, luego de su victoria, Hitler graciosamente compartiera la mitad de Polonia sin que Rusia hubiese compartido los 30 mil soldados alemanes heridos y los 10 mil muertos, lo que nos indica que los polacos, como siempre, lucharon bravamente por su país. Como faceta referencial es digno de comentarse que en el ejército alemán, en esa época, había una normativa establecida en el sentido de que si un militar daba una orden y alguien de menor rango la pasaba por alto o la contradecía, y resultaba exitosa la desobediencia, no se le condenaba ni fusilaba; se le condecoraba y ascendía de rango.La historia de la correspondencia demuestra que muchos soldados alemanes estuvieron tentados a no ser tan disciplinados cuando Hitler dio la orden de desocupar la mitad de Polonia para que entraran las tropas rusas.

¿A qué viene todo esto? Yo mismo no lo sé, pero lo he recordado con motivo del reciente conflicto bélico en Irak. Ahora resulta que los tres cochinitos, Rusia, China, Alemania y el lobo feroz de papelillo, quien habla francés, han hecho causa común y son los mismos que "sacaron su chorizo del humo" en el Consejo de Seguridad y sin aportar nada al esfuerzo bélico; ahora son los que quieren pontificar, determinar, realizar, coordinar, establecer, sentar pautas y ordenar tajantemente, a través de la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), lo que hay que hacer y no hacer en Irak. Sin embargo, su preocupación está justificada. Irak tiene millonarias y monstruosas deudas con los países mencionados y hasta ahora ninguno, excepto Estados Unidos, ha anunciado la condonación de la deuda externa. Da la impresión de que la colaboración de aquellos va a limitarse a darle a Irak buenos consejos. Es necesario destacar la existencia de contratos entre los países mencionados y el Irak de Sadam, acuerdos estos que seguramente un nuevo Gobierno iraquí va a examinar con sumo cuidado. Sería particularmente interesante conocer los términos del acuerdo que dio origen a que el Gobierno francés, hace unos pocos años, le construyera instalaciones nucleares con miras a ya ustedes saben qué intento, que la aviación israelí se encargó de abortar por mera supervivencia.

De la forma que sea, todo esto sirve particularmente a Francia para satisfacer su ego trasnochado de gran potencia y la vanidad de su presidente, quien se da el lujo de plantear lo que le venga en gana, pero que critica groseramente a los mandatarios de los otros países de la Unión Europea que no comparten sus criterios. Además, mientras más bulla haga con lo de Irak, más se olvidarán en la ONU de la intervención francesa en Costa de Marfil, de la China en el Tíbet y de la guerra de Rusia con Chechenia.

El autor es periodista y radiocomentarista