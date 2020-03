El ejército mató a ex ministra: FARC

BOGOTA, Colombia (Servicios internacionales). —La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acusó ayer lunes al Ejército de la muerte de la ex ministra de Cultura Consuelo Araujo Noguera, que según fuentes oficiales fue asesinada por rebeldes de esa organización que la tenían secuestrada desde el 24 de septiembre.

La ex ministra de Cultura, esposa del procurador general de la nación, Edgardo Maya Villazón, fue muerta a tiros la madrugada del domingo en la Sierra Nevada de Santa Marta (norte), donde las FARC la tenían cautiva junto con otras personas privadas de libertad en un retén cerca de Valledupar, capital del departamento colombiano del Cesar.

En un comunicado leído por una guerrillera del Bloque Caribe de las FARC y difundido por varias emisoras, esta organización rebelde manifestó que a la periodista y folclorista Araujo “la mató el Ejército”.

“Deploramos que la retención política de Consuelo Araujo Noguera haya tenido el inesperado desenlace de su muerte”, expresaron los insurgentes de las FARC, que también lamentaron la de uno de sus combatientes en una operación de rescate.

Subrayaron que “la actitud del Ejército fue infinitamente irresponsable e insensata por buscar el triunfo y el aplauso, tentaciones efímeras, que terminaron truncando la vida de la ex ministra”, aunque no especificaron si, según ellos, la ex ministra murió por el fuego militar.

Por su parte, el guardaespaldas de la ex ministra, Juan Darío Parra, liberado el domingo por el Ejército, aseguró que Consuelo Araujo Noguera fue asesinada por un cabecilla del frente número 59 de las FARC conocido como Guzmán.

La muerte de Araujo, de 61 años, ocurrida en una fría región montañosa a más de mil kilómetros al norte de Bogotá, dejó en crisis las negociaciones de paz que celebran desde 1999 el Gobierno y las FARC y causó una conmoción nacional.

El hecho agravó el malestar contra la organización de alzados en armas, que el sábado impidió que una marcha pacífica de protesta, encabezada por el aspirante presidencial liberal Horacio Serpa, entrara a la zona neutral establecida en el sur del país para realizar el proceso de paz.

En el mismo comunicado, las FARC criticaron a los dirigentes empresariales que, según dijeron, apoyan la “guerra total” y advirtieron de que los empresarios “deben analizar bien el significado” de esa guerra para el futuro del país.

Las honras fúnebres se celebrarían ayer en un templo de Valledupar, con la asistencia del presidente Pastrana y de todos los ministros de su Gabinete.