El euro está aquí

CAMILO JOSE CELA CONDE ESPECIAL PARA LA PRENSA

Los europeos estamos ya hartos del euro, pero no nos queda sino armarnos de paciencia porque la nueva moneda se nos presentará de aquí a principios de año hasta en la sopa. De manera textual, ciertamente, porque lo que valgan la pasta y el caldo dependerán muy mucho de cómo se presente la operación de cambio de moneda a la hora de la verdad, cuando el euro esté en la calle.

Por el momento los billetes y las monedas sólo han llegado a los bancos para que sus directivos se hagan la fotografía de rigor. Eso tiene la misma relación con la que se nos viene encima en la lectura del apocalipsis evangélico comparada con el fin del mundo auténtico, cuando el Sol se convierta en una estrella roja y gigante y engulla a todos los planetas.

Llegará con el nuevo año el fin de un mundo que a los españoles nos era familiar, en el que los precios (en pesetas) de casi cualquier cosa tenían cuatro cifras y los de los restaurantes selectos hasta cinco. Con el euro volveremos a las cuentas de la época de la postguerra civil española, cuando ni siquiera había nacido la mayor parte de los padres de los ciudadanos de ahora.

Al ver el papel de la nómina en euros nos daremos cuenta de lo que en realidad ganamos. Pura propina frente a las cifras de mareo de los fichajes de los futbolistas o las estafas de las que el Gobierno español no quiere saber nada.

Yo también me tomaba, al igual que todos, el euro a título de inventario, como una cuestión curiosa que está por venir, pero no acabamos de creernos por completo -como sucedió con lo del cambio de milenio- hasta que leí la noticia de que la organización mafiosa ETA pide en euros el dinero del impuesto revolucionario a aquellos a quienes chantajea. Qué modernidad. Y qué curiosa situación porque, si los reportajes sobre la nueva moneda no nos mienten, el euro es por el momento una pura ficción virtual.

Al no existir como papel moneda, sólo sirve para operaciones bancarias, transferencias, saldos y así. ¿Darán acaso los terroristas de ETA un número de cuenta para que se les ingrese el importe del chantaje?

Esos atracos tan clásicos pero traducidos a la modernidad de la moneda europea suponen una sola de las muchas oportunidades de que dispondrán los pícaros para medrar aprovechando el desconcierto del cambio monetario.

Dicen los técnicos que el euro es en la práctica imposible de falsificar. Angelitos.

Es seguro que los timos tradicionales se acomodarán antes que nadie a la moneda que llega, permitiendo que los engaños de siempre vivan una época de esplendor con motivo de la confusión generalizada. No hay láser, ni papel de algodón, ni tinta especial, ni holograma que resista la labia de un timador y las ganas de dejarse engañar de su víctima.

ETA utiliza las pistolas para convencer, pero a quienes protagonizan operaciones de mucha mayor altura, como es el caso del último pelotazo de éxito en España, con órdenes religiosas, organizaciones de minusválidos, militares y guardias civiles entre los clientes estafados, les ha bastado con el cuento de la lechera.