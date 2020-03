NUEVA YORK, EU (DPA).- Mientras el Gobierno y el pueblo estadounidenses se preparan para lo que el presidente George Bush describió como “la primera guerra del siglo XXI”, varias voces se levantan para alertar que se trata de una guerra nada convencional y plena de riesgos.

“El señor Bush y la nación no deben hacerse ilusiones acerca de la batalla que está por comenzar”, advirtió ayer sábado en su editorial principal The New York Times. “No hay dudas de que (Bush) tiene el apoyo del pueblo americano (estadounidense) para una represalia. La pregunta es cuánto tiempo puede durar ésta”, añadió la CNN.

Las dudas son muchas. Abarcan al propio presidente estadounidense, siguen con la cohesión de la “alianza mundial contra el terrorismo” que se está intentando crear y continúan con el presidente paquistaní Pervez Musharraf, clave en la estrategia militar contra Afganistán, pero un dictador militar ya bastante presionado por la creciente influencia del fundamentalismo islámico en su país.

“¿Tiene Bush la constitución moral, el carisma y la autoconfianza, tiene las cualidades estratégicas y la visión para llevar a Estados Unidos y a la OTAN a un triunfo en un conflicto no convencional?”, se preguntaba esta semana el periódico italiano La Stampa.

No deja de ser curioso que precisamente Paquistán y Musharraf sean una pieza clave en la estrategia estadounidense. Hace poco más de un año, durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, Bush tropezó ante el cuestionario de un periodista de la CNN, cuando no supo responder el nombre del presidente del país asiático, donde semanas antes se había producido un golpe militar. Sus conocimientos de política internacional fueron tradicionalmente objeto de burlas.

Y entre los socios europeos de la OTAN no hay unanimidad. Todos están de acuerdo en la solidaridad y en dar una respuesta, pero hay divergencias acerca de cuál debe ser ésta, e incluso en definir como “guerra” lo que está sucediendo.

“No estamos ante una guerra. Estamos ante la pregunta de cuál es la respuesta apropiada, y no debe ser en el sentido de venganza y el desquite”, cree el ministro de Defensa alemán, Rudolf Scharping.

El presidente francés, Jacques Chirac, relativizó también claramente su primer anuncio de solidaridad: “Elegimos la solidaridad. Pero eso no significa que ahora firmemos un cheque en blanco”.

La formación de la “coalición mundial” no se cuenta entre los temas prioritarios de los medios estadounidenses, en un país que tradicionalmente confía en poder “resolver” todo por sí mismo. La tendencia es a destacar el llamado de los reservistas, el “espíritu americano” y a revestir todo de un patriotismo sin demasiada profundidad y teñido de cierta inconciencia. The New York Times es una excepción, y reclama una “experta campaña diplomática que asegure un fuerte respaldo internacional”.

Es paradójicamente la ex enemiga Rusia -sucesora de la Unión Soviética- una de las más comprometidas con la Administración Bush, ya que el “fundamentalismo islámico” es un enemigo común de ambos países.

Rusia lo culpa de sus problemas en Chechenia, y ofreció una inmediata ayuda de inteligencia para rastrear al sospechoso principal, Osama Bin Laden, protegido por los talibán en Afganistán. Según publicó el Moscow Times el jueves, Moscú ofreció secretamente a Estados Unidos el año pasado sus bases en Tayikistán para un hipotético ataque a Bin Laden.

China también teme al “terrorismo islámico”, y lo demuestra con su dura represión a activistas musulmanes en la vasta región de Xingjiang, en el noreste del país.

Bush dijo ayer por primera vez públicamente que Bin Laden es el “principal sospechoso” de los atentados. Pero la campaña militar que se prepara genera dudas.

“El resultado podría ser matar a muchos civiles afganos inocentes y pocos, si alguno, terroristas... Hay una gran posibilidad de producir una reacción opuesta (a lo que se pretende) y totalmente desproporcionada”, escribió ayer en The New York Times el columnista Anthony Lewis, que califica a Bush como “inexperto en asuntos militares”, pero se muestra aliviado por la presencia del secretario de Estado Colin Powell, “un hombre reflexivo”.

Casi olvidados quedan los tiempos en los que Nueva York era un lugar seguro para los círculos del extremismo islámico. Eran los 80, cuando Estados Unidos luchaba contra el “imperio del mal” que representaba la Unión Soviética, una oficina en el barrio de Brooklyn reclutaba mujaidines del pueblo para luchar con el aporte de dólares estadounidenses contra los soviéticos y Bin Laden era un aliado para los intereses de Washington.

Hoy las cosas son diferentes. El recuerdo del fracaso soviético en la invasión de 1979 a Afganistán -que desató el boicot de los Juegos Olímpicos de Moscú 80 por parte de Estados Unidos-, vuelve como advertencia de las dificultades de un país de geografía compleja, sin acceso al mar y enclavado en una de las zonas geopolíticamente más explosivas del planeta.

“Cualquier victoria estadounidense en Afganistán se tornaría rápidamente en una catastrófica derrota si la guerra convirtiera a Paquistán, con sus 142 millones de habitantes y sus armas nucleares, en un Estado fundamentalista islámico”, apunta The New York Times como el mayor de los peligros.