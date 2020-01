Lo que nos hace mejores

Ciudad de Guatemala. -Los moralistas suelen ser unos señores de palabra atronadora que crean en los moralizados deberes imposibles de cumplir. Por eso no hay que hacerles mucho caso. Quienes nos conformamos con alcanzar fines más modestos, sabemos que hay un impulso moral innato en el hombre que le lleva a cultivar y practicar los buenos sentimientos que su corazón abriga.

Adentrarse en la reflexión moral, sin embargo, implica apartar lamas y velos que ocultan la realidad que hay tras ella. El motivo es que, a menudo, llamamos morales a unas normas de conducta que consideramos buenas porque se ajustan a nuestros intereses, a nuestras creencias o a nuestras convicciones políticas. De ahí que no haya una doctrina moral, sino cientos, y que cada grupo, cada partido, cada gremio, traten de imponer a los demás la suya, siguiendo el narcisista imperativo de “nosotros somos los buenos/ nosotros, ni más ni menos”.

Hay, por ejemplo, una moral racional y otra emotiva. Una moral para la vida privada, y otra, para la vida pública. Una moral de orden laico y otra de orden religioso. Una moral egoísta y otra moral altruista. Una moral para el Norte y otra moral para el Sur. Una moral para Oriente y otra para Occidente. Una moral socialista y otra capitalista. Una para el triunfador y otra para el derrotado. Una para militares y otra para civiles. Una de carácter ascético y otra utilitarista. Una para penitentes y otra para amantes del consumo. Más que doctrinas morales, parecieran discursos políticos. Casi todas admiten que hay principios universales, pero en general los conciben y jerarquizan de manera diferente. Y la nota más común, ya apuntada: todas ellas aseguran que su criterio moral es el que vale, el que cuenta y el que pesa.

La idea de una moral única y unánime, como la propuesta por el teólogo Hans Kúng, es por tanto una ilusión. Nada más universal que ese afán de descalificar, despreciar o rebajar la conducta de los demás y poner la nuestra por los cielos. Con lo cual uno llega a la conclusión de que, en el fondo, lo que todo moralista busca es que uno renuncie a lo que cree y a lo que piensa, y crea y piense lo que el moralista exige. El predicador se inclina siempre por lo fácil, es decir, por lo que “debe” hacerse, y nos deja a los predicados lo difícil, que es hacerlo.

Por eso conviene recordar de vez en cuando que la moral no es ese jarabe de pico que nos administran los moralistas ni el catálogo de máximas y sentencias con que espolvorean su oratoria. La moral tiene su origen en los buenos sentimientos, qué duda cabe, pero la conducta moral emana de un acto de la voluntad y la razón, pues toda decisión moral parte siempre de un dilema: ¿debo o no debo hacer esto? Y la conducta moral no se juzga por enunciados y principios más o menos ostentosos, sino por sus efectos y sus consecuencias.

Tengo la sospecha, sin embargo, de que hemos tomado la oración por pasiva y que lo que nos place de la moral es su discurso melifluo y sus proverbios miríficos, y no la conducta real que se deriva de ellos. Has de estudiar la moral en el código penal, reza la vieja sapiencia. Pero el código penal es muy árido y carece de lirismos. De ahí que prefiramos esa moral sentimentaloide que se abandona a las emociones lindas (la solidaridad, el amor, la santidad), creyendo que ellas por sí mismas pueden someter y dominar a las emociones feas (la violencia, el odio, el egoísmo). Y esto me parece a mí un sesgo demagógico del cual el moralista tiene mucha culpa.

Nada más peligroso que confiar a ese moralismo la solución de los males sociales y tener por bueno aquello que nos hace sentir bien. Anteponer los sentimientos a la razón es la forma más barata de corromper la moral social. Pensar que una moral fundada en emociones es superior a otra fundada en la razón y la responsabilidad de nuestros actos, trae la perversión de la ética social y las costumbres. Somos seres más emotivos que razonables y, no teniendo mucho control sobre nuestras emociones, toda moral basada en ellas solo puede conducir a que la vida social se desboque.

¿Cuál es entonces la respuesta? Como en tantas otras cosas, la decisión moral más acertada está siempre en el justo medio. Ni el vicio me seduce/ ni adoro la virtud, decía Antonio Machado. Y es en esta idea de la conducta moral alcanzable donde reside la ética del hombre bueno, del hombre digno, ésa que no está en los libros ni en las metas imposibles. La vida se resiste a los códigos dogmáticos y a las normas maximalistas. Todavía hoy, luego de intentar practicarlos por milenios, los hombres siguen sin ajustarse a los mandamientos de la Ley de Dios, eso sin contar los de la Iglesia y otras ordenanzas concienzudas.

El ser humano busca por intuición el bien y la paz del alma. Pero lo que nos hace mejores no son los códigos ni los proverbios ni las homilías ni las liturgias ni todo aquello que nos hace “sentir” bien, como llorar a la par del sermonero o dar unos centavos a un mendigo. Cuánto predicador trepidante y cuánto moralista imponente promueven una moral en público y practican en privado la indecencia. Cuántos desde la llanura denuncian la inmoralidad del gobierno para, una vez en el poder, olvidarse de su compromiso. Y cuántos hijos corrompen sus vidas, pese a haber sido educados por unos padres virtuosos. No, lo que nos hace mejores no es cantar aleluyas a coro. Lo que nos hace mejores es sencillamente “ser” mejores, que es lo difícil. La moral en las obras se ve. Cuestión de la voluntad, de disciplina y buen juicio. Todo lo demás es algodón hidrófilo y pomada de moralina para las picazones del espíritu. (Firmas Press).