2011 llega con todo esplendor al mundo

UN MILLóN DE PERSONAS EN TIMES SQUARE

Pese a la histórica nevada que esta semana sumió en el caos a Nueva York, Times Square estuvo preparada ayer para recibir al hasta un millón de personas que se congregaron en esta mítica plaza de Manhattan para darle la bienvenida al año 2011 bajo el lema del “amor”.

Mientras que buena parte de Nueva York sigue rodeada de montañas de nieve que en parte empieza a derretirse, convirtiendo algunas zonas en un sucio barrizal de nieve mezclada con arena, la histórica plaza, donde en la medianoche descenderá la mítica esfera para marcar la transición al nuevo año, presentaba desde primera hora ayer un aspecto más limpio, sin rastro apenas de la blanca capa que ha constituido la imagen más común en los pasados días.

Según explicó el comisionado de la policía de Nueva York, Ray Kelly, a la cadena CNN, se desplegó un contingente de estricta seguridad en torno a Times Square, donde se retiraron buzones y papeleras.

Los asistentes en persona, como los que siguieron los festejos por televisión, pudieron asistir a la reunión de dos parejas obligadas a mantener relaciones a distancia -una estadounidense y un holandés, así como dos jóvenes estudiantes norteamericanos- y que se reunirán en la “plataforma del beso” creada con tal fin en la plaza por una marca comercial.

Posteriormente, vieron en directo la boda en pleno Times Square de los marines en reserva, Bethany Phillips y Geoffrey Dubie, quienes se conocieron en Irak y resultaron ganadores del concurso celebrado para elegir a la pareja que se dará el “sí quiero” probablemente más visto del mundo, bodas reales aparte.

Conforme se acercaba la medianoche, en medio de un programa animado además por diversas estrellas actuales y pasadas, como los grupos de los 80 y 90 Backstreet Boys y New Kids On The Block o el puertorriqueño Elvis Crespo, comenzó ya el programa específicamente de la Nochevieja.

En tanto, las miles de personas que habían acampado en el área portuaria de Sydney no se sintieron defraudadas: la metrópoli australiana fue ayer una de las primeras en recibir 2011 y lo hizo con el mayor espectáculo de fuegos de artificio para Año Nuevo del mundo.

“Esto hace que sea el mejor lugar del mundo donde pasar esta noche”, dijo Marc Wildson, uno de los aproximadamente 1.5 millón de personas que asistieron al espectáculo de luces sobre el Harbour Bridge, para el que fueron lanzados siete toneladas de pólvora.

El presidente de Perú, Alan García, anunció ayer que 2011 será declarado oficialmente como el “Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo”, en alusión a su hallazgo por parte del explorador estadounidense Hiram Bingham en 1911.

En unas palabras ofrecidas en el Palacio de Gobierno en el último día de 2010, García remarcó que en marzo próximo estará en Perú el primer lote de artefactos arqueológicos que la Universidad de Yale devolverá a su país, como parte de un acuerdo firmado recientemente con esa casa de estudios estadounidense.