Un lugar apocalíptico

KABUL, Afganistán. (NEW YORK TIMES). -Si hay estadounidenses que claman por un bombardeo sobre Afganistán hasta regresarlo a la Edad de Piedra, deberían saber que este país no tiene mucho que hacer para llegar ahí. Se trata de un lugar postapocalíptico de ciudades demolidas, tierra yerma y gente oprimida.

La fragilidad de este país fue parte del mensaje que el gobierno talibán transmitió en una petición por la contención, emitida por la noche del miércoles.

Decía, en parte: “Apelamos a Estados Unidos para que no ponga a Afganistán bajo mayor miseria, pues nuestro pueblo ya ha sufrido mucho”.

Cualesquiera que sea el cataclismo actual de Afganistán, el próximo da la impresión de requerir de muy poco tiempo para darle alcance. Guerras libradas por diversos protagonistas se han sucedido por 22 años consecutivos, y una implacable sequía se ha prolongado cuatro años. Desde 1996, la mayor parte del país ha sido gobernada por los mullhas talibán, cuya visión del más puro estado islámico tiene al menos tanto que ver con el control del comportamiento social como con dispensar asistencia social.

El terrorista acusado Osama bin Laden ha encontrado un hogar aquí, enfureciendo a buena parte del mundo. En 1998, Estados Unidos disparó una andanada de más de 70 misiles crucero sobre campamentos guerrilleros que, presuntamente, eran operados por bin Laden, un millonario saudita. Ahora, todo parece indicar que existe la perspectiva de otra andanada estadounidense, siendo la causa la hospitalidad afgana hacia el mismo hombre.

A medida que fue creciendo el temor de un ataque estadounidense, el vocero principal de los talibán en Kandahar, Abdul Hai Mutmain, convocó a los pocos reporteros extranjeros aquí para emitir la declaración, que en parte defendía a bin Laden:

“En estos días, el nombre de Osama bin Laden se ha vuelto muy popular, y hasta cierto grado, se ha convertido en un símbolo. Hoy día, incluso para la gente ordinaria, el nombre de Osama bin Laden se relaciona con todos los actos polémicos. Osama bin Laden no tiene esas capacidades. Aún esperamos que prevalezca la cordura en Estados Unidos. Tenemos confianza en que, si las autoridades de Estados Unidos llevan a cabo una investigación justa, los talibán no serán hallados culpables de estar involucrados en actos de tal cobardía”.

Continuaba, de forma similar, aseverando: “No existe una fábrica en Afganistán que valga el precio de un solo misil disparado en nuestra contra. Sencillamente incrementará la desconfianza entre la gente de la región y Estados Unidos”.

Sin importar qué más haya que decir sobre esta súplica, una parte que indisputablemente es cierta es que esta hermosa y escarpada nación, rodeada por tierra, está en la miseria absoluta.

Aquí en la capital, Kabul, grupos de viudas mendigan en las calles, con sus palmas dando la impresión de estar congeladas en un gesto suplicante. Hombres marchitos arrastran carritos sobrecargados, y su trabajo vale menos que el precio de un burro.

Los niños juegan en vastas ruinas, con sus miembros a veces faltantes a causa de minas terrestres que encontraron. La expectativa de vida, según datos de la oficina de Estadística, ha caído a 42 años para los varones y a 40 para las mujeres.

La prolongada sequía ha enviado a casi un millón de afganos (aproximadamente el 5% de la población total) hacia un camino desesperado de hambruna. Algunos han viajado a otras ciudades, en tanto que otros han cruzado la frontera. Mas un millón están “en riesgo de morir de inanición”, de acuerdo con Naciones Unidas (ONU).

Los afganos están acostumbrados a escuchar sobre la catástrofe del hambre. No obstante, muy pocos saben de la amenaza de una represalia estadounidense. Los talibán prohibieron la televisión hace largo tiempo, y la falta de electricidad evita que la mayoría de la gente escuche la radio.

Sin embargo, los aproximadamente 100 trabajadores humanitarios del extranjero que están en el país no sufren de tales impedimentos en las telecomunicaciones, y el miércoles muchos de ellos comenzaron a huir de su hogar por adopción, temiendo la destrucción de bombas estadounidenses o la ira de la indignación subsecuente de los afganos.

Cerca del mediodía, un vuelo especial de la ONU evacuó a los primeros expatriados. Los extranjeros restantes abandonaron el país al día siguiente, jueves, como harán tres, y quizás cuatro, de los padres de familia estadounidenses que están aquí para observar el juicio de sus hijos, quienes están entre ocho trabajadores humanitarios que fueron acusados por los talibán de predicar el cristianismo.

A medida que se marchaban los extranjeros, el movimiento talibán tomó precauciones inusuales. Comenzaron a revisar todo vehículo que ingresara a complejos gubernamentales. Asimismo, los visitantes eran sometidos a minuciosas revisiones.

Pero, con todo y lo que estaba empezando a preocuparse la jerarquía talibán, las calles y bazares eran una imagen de normalidad. Tan sólo se ha corrido la voz lentamente con respecto a los ataques terroristas perpetrados en Nueva York y Washington. E incluso cuando los afganos comunes escuchaban las noticias, no había un vídeo que acompañara las palabras para marcar indeleblemente el horror en sus mentes. Las conversaciones personales solamente cargaban el soso estímulo de las palabras abstractas: aviones secuestrados y edificios derribados.

Khair Khana, un vendedor de fertilizantes en el mercado, sabía tan solo un poco sobre el ataque. Creía que el avión había chocado contra la Casa Blanca. Y consideraba que los perpetradores, quienquiera que fueran, eran “enemigos de Dios”, aunque también sentía que “los estadounidenses deberían examinar sus corazones y mentes con respecto a por qué alguien se mataría a sí mismo y a otros” de tal forma.

No había pensado mucho en lo concerniente a una represalia de Estados Unidos en contra de Afganistán. Cuando lo consideró, parado en medio de una colección ruinosa de puestos, encogió los hombros y dijo: “Los estadounidenses son poderosos y pueden hacer lo que quieran sin que nosotros los detengamos”.

En la cercanía, un sastre, Abdul Malik, vio la justicia de Dios en el dolor de Estados Unidos, ya que, según él lo entiende, Estados Unidos ha armado a la resistencia afgana para combatir en contra de los talibán, “Así que al menos ahora saben cómo se siente en su propio país”, expresó.

En cuanto a bin Laden, el sastre consideró que su juicio dependía de Dios. “Si Osama bin Laden es enemigo del Islam, habría que deshacerse de él”, dijo. “Pero, si es un buen musulmán y desea que el Islam prospere (y si Estados Unidos lo quiere muerto) entonces esperamos que destruya a la Unión Americana”.

La gente común de Afganistán a menudo se muestra circunspecta en lo que a sus opiniones se refiere. Como lo expresó un hombre este miércoles: “Aquí ya nadie habla con toda honestidad; puede resultar peligroso”.

A los talibán se les da el crédito de haber mejorado la seguridad. Desarmaron a la población y pusieron fin al bandidaje. Sin embargo, la seguridad ha llegado a un alto precio.

Las mujeres han sido obligadas a vestir túnicas de pies a cabeza, conocidas como burkas, y fueron desalojadas de escuelas y el sitio de trabajo. Los varones fueron obligados a llevar luengas barbas o enfrentarse a ir a prisión. Se prohibieron los instrumentos musicales, tableros de ajedrez, naipes, esmalte de uñas y las corbatas. Los vítores en los juegos de fútbol están restringidos a gritar Allah-o-Akbar (Dios es grande). La libertad de expresión ha cedido al totalitarismo religioso.

Diversas fuerzas policiales patrullan las calles. El miércoles, en un edificio abandonado que es usado como una oficina del distrito, un alguacil de 25 años de edad estaba sentado en el suelo, debajo de un solo foco que pendía del techo. Su nombre era Muhammad Anwar, había escuchado algo con respecto al ataque en Estados Unidos, pero no tenía idea de cuántas personas habían muerto o qué ciudades estuvieron involucradas. Parecía poco probable que alguna vez hubiera oído sobre Nueva York.

“Ataques como éstos no son buenos, ya que los musulmanes viven por todo el mundo y también pudiera haber musulmanes muertos a consecuencia de ellos”, dijo Anwar con ciertos titubeos. Según su entender, los estadounidenses eran enemigos de Afganistán, al igual que los judíos y los cristianos. Consideró esto un poco más y se retractó, parcialmente. ``”Deben haber estado toda clase de personas en el edificio, no solamente malos judíos, sino también buenos, no solo malos cristianos, sino también otros buenos”.

Recordó algo que había aprendido en su madrasá, o escuela religiosa: “Va en contra del Islam matar a gente inocente”, concluyó.