Las mujeres y las burkas

El día que entré a Afganistán desde Irán, manejando durante tres horas en un camino accidentado, vi manadas de camellos vagando por el desierto. Vi a muchos hombres sentados junto a las aldeas levantadas del polvo y a muchachos alineados al camino, cual comité de bienvenida.

Sin embargo, solo vi a unas cuantas mujeres y a casi ninguna muchacha, una ausencia que fijó el patrón de lo que estaría por venir. En las aldeas, la mayoría estaba detrás de las paredes. En la ciudad de Herat, estaban detrás de las burkas, reducidas a un cero a la izquierda sin rostro. Dos décadas de guerra habían consolidado la marginación de las mujeres. Incluso, habían sido excluidas de la destrucción, convertida en la narrativa central de esta sociedad.

Aun antes de los talibanes, Afganistán era una sociedad estructurada alrededor de los hombres y de sus relaciones. Los hombres -tanto los talibanes como sus opositores- vivían en compañía de otros hombres y reservaban su cariño más grande para ellos. Los hombres son abiertamente afectuosos, besándose y abrazándose unos a otros. Tienen amistades extraordinariamente fuertes. Las mujeres, incluso las esposas, algunas veces parecían ser una idea de último momento, aunque también vi matrimonios arreglados por las familias pero fortalecidos por el amor.

Con todo, nunca sentí que contara menos por ser una reportera en esta localidad, quizá porque los hombres afganos, al igual que la sociedad, pueden tener contradicciones aparentemente irreconciliables, de tal modo que pueden comerciar con fotografías sórdidas de actrices indias aun cuando insistan en que sus mujeres estén cubiertas de pies a cabeza. Los mismos hombres que no querían que sus esposas trabajaran, me trataron con todo el debido respeto.

Sin embargo, ser una mujer con la cara expuesta fue como una atracción de circo.

“¿Nunca han visto la cara de una mujer?”, tuve la tentación de gritarles a los cien hombres que me rodeaban cada vez que trataba de hacer una llamada de teléfono o de realizar una entrevista.

Claro está que la respuesta habría sido “no”; por lo menos no en cinco años, ninguna que no fuera la de sus hermanas, madres y esposas.

Actualmente, tras casi un mes en Afganistán, cada día, la primera burka que veo, todavía me enerva. En parte, se debe a que por mi educación estaba inclinada a percibir a los humanos encapuchados como algo a lo que hay que temer, como el Ku Kux Klan. De repente, me encontraba en un lugar donde una capucha era el símbolo no del terror sino de la impotencia.

Siento pena ajena cuando veo a las mujeres que tienen que agarrar su burka con una mano para caminar o cuando se tienen que ajustar constantemente el cuadro de malla a través del que respiran y ven mientras hablan conmigo. Sin embargo, más que eso, es lo que simboliza la burka: que para su propia protección, una mujer debe ser despojada de su identidad.

La burka distorsiona las relaciones. Puede ser difícil, por ejemplo, sentir compasión por una limosnera con una burka porque sólo se ve una mano estirada hacia uno. Se oculta el dolor.

Resulta difícil explicar lo que es entrevistar a una mujer que viste una burka. No se sabe cómo se ve, qué edad tiene, si es que está sonriendo o si piensa que se le acaba de hacer una pregunta estúpida. Se siente como si uno estuviera conversando con un buzón de voz.

Al enfrentarse a un muro impenetrable de poliéster azul claro, donde debería estar un ser humano, se aprende a buscar pistas. Una burka sucia significa una forma particularmente desesperada de pobreza. Manos agrietadas y maltratadas pueden sugerir edad avanzada o simplemente una vida de arduo trabajo. Los zapatos -sandalias confortables o zapatillas de tacón bajo- pueden indicar estilo o vanidad o simplemente lo que se pudo comprar barato. Una voz puede ayudar a ubicar un rango de edad. Un cierto hipo silbante indica una enfermedad respiratoria. Los sollozos pueden atravesar el muro, al igual que lo puede hacer la voz, y con frecuencia sucede que hablan de dolor.

Cuando hay suficiente luz, se puede distinguir una nariz o el parpadeo de un ojo. Algunas mujeres más atrevidas usan burkas cuyas mallas son lo suficientemente abiertas como para que, repentinamente, uno pueda darse cuenta cuando la están viendo a una, como cuando un venado asoma la cabeza entre los árboles del bosque.

Sin embargo, son los momentos con las mujeres atrás de las paredes de sus casas, con las burkas colgadas en ganchos cercanos, los que se quedarán conmigo. Cada vez que iba a una casa a entrevistar a una mujer, se producía el choque de la revelación de una persona, su cara y, con frecuencia, su alma.

Estas son las cosas que recordaré: dos mujeres parientes del jefe de inteligencia de Herat que, mientras tomábamos té, decían que desearían no haberse casado nunca, ciertamente no a los 17 años, y no haber tenido tantos hijos. El dolor que penetró en los ojos de una mujer cuando su esposo le presentó a su segunda esposa, más joven. La mujer que se levantó la camisa para mostrar que ya no tenía más leche con que alimentar a sus hijos. Una poeta recitando sus versos.

Fue una sensación insoportablemente íntima la que se produjo al ver unos ojos brillar o una boca torcerse en una mueca irónica o escuchar una risa sin la boca tapada. Siempre han habido historias de miseria, pero también de buen humor, de serenidad y de amistad.

Me encontraba a mí misma mirando fijamente, fascinada, las caras de las mujeres, como si estuviese desesperada por grabarlas en mi cerebro. Cuando se terminó la entrevista, fui lanzada de regreso al mundo de las mujeres fantasmas.