El mundo actúa contra Gaddafi

EL LÍDER LIBIO RESPONDIÓ CON AMENAZAS

Estados Unidos y Reino Unido lanzaron este sábado más de 100 misiles Tomahawk desde buques de guerra y submarinos contra objetivos militares del gobierno de Muamar Gaddafi en Libia, confirmó el Pentágono.

La ofensiva británico-estadounidense siguió al ataque lanzado por la Fuerza Aérea de Francia, a poco de que en la Cumbre de París (celebrada ayer sábado) se tomara la decisión de iniciar una intervención militar.

El primer ataque francés fue contra un vehículo que al parecer pertenecía a las tropas del Gobierno libio, alrededor de las 17:45 horas de París (16:45 GMT), indicó el vocero al canal BFM de la televisión francesa.

Esa fue la primera acción militar extranjera en Libia después de que la ONU adoptó el viernes una resolución autorizando una zona de exclusión aérea en Libia y el uso de “todas las medidas necesarias” para proteger a los civiles libios.

Los misiles británicos y estadounidenses fueron dirigidos contra radares y armas antiaéreas cerca de la capital, Trípoli, y otros objetivos cerca de la costa, en la primera fase de una operación multifacética”, explicó el almirante William Gortney en Washington.

En total fueron lanzados 110 misiles contra 20 instalaciones militares. Según anunció la jefatura del estado mayor en París, jets franceses atacaron desde el aire un vehículo y lo destruyeron por completo.

Asimismo, Gortney dijo que los militares estadounidenses están en el “flanco delantero” de los ataques.

Los comandantes de la operación Odyssey Dawn son el jefe del comando para África de las fuerzas estadounidenses , el general Carter Ham, así como el almirante de la Marina Samuel Locklear, a bordo del buque de guerra USS Mount Whitney. Sin embargo, agregó, se quiere entregar lo antes posible el comando a las tropas de la coalición.

Las defensas aéreas están siendo atacadas para ayudar a la comunidad internacional a crear una zona de exclusión aérea sobre Libia y evitar que Gaddafi siga atacando a los civiles y las fuerzas antigubernamentales en el país.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó ayer desde Brasil que autorizó a las Fuerzas Armadas de su país a realizar una “operación limitada en Libia” para proteger a la población del país de los ataques de las fuerzas leales a Gaddafi.

En una entrevista con reporteros estadounidenses, dijo que la ofensiva no incluirá el uso de tropas terrestres, y aseguró que la opción por la acción armada no fue adoptada a la “ligera”, sino que se debió a que Gaddafi no cumplió el cese al fuego ordenado el jueves por la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU.

También jets de combate británicos atacaron ayer objetivos en Libia, según confirmó el primer ministro británico, David Cameron, quien justificó la acción militar diciendo que Gaddafi aumentó la brutalidad contra su pueblo en lugar de respetar su propio alto el fuego.