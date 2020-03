Los neoyorquinos recuperan el humor

NUEVA YORK, EU (ANSA). –Nueva York se aferra a la vida y, solo un mes después de los atentados del 11 de setiembre que causaron más de 5 mil muertos, regresa el humor a importantes publicaciones, mientras el alcalde Rudy Giuliani impulsa la apertura de la nueva temporada de un famoso programa satírico televisivo.

Una joven elegante bebe a sorbos un martini. Junto a ella hay un hombre sentado con una saco a cuadros. “Pensaba que no iba a reír más”, dice ella y agrega: “Pero luego vi tu saco”.

Esa es una de las viñetas del New Yorker, el semanario de los intelectuales de Nueva York, que volvió a salir a las calles, con una firme invitación a sonreír, por primera vez, desde el 11 de septiembre pasado.

El New Yorker había suspendido sus tiras cómicas tras los ataques al Pentágono y al World Trade Center, y, en cambio, había publicado una tapa fúnebre negra que tenía un sólo dibujo: una mujer llorando.

El regreso del humor gráfico indica que, pese a los escombros de las torres gemelas convertidas desde el sábado en una fosa común para más de 5 mil personas, los neoyorquinos se aferran con uñas y dientes al deseo de volver a la normalidad.

“Luego del 11 de septiembre estábamos todos depresivos, clínicamente depresivos. Nadie tenía ganas de reír más”, explicó Bob Mankoff, responsable de las tiras del semanario.

La revista había aparecido sin humor gráfico anteriormente en agosto de 1946, en ocasión de un número especial dedicado íntegramente a la bomba atómica lanzada en Hiroshima.

“Cuando ríes, sabes que estás vivo. Reír es un signo de vida”, dijo Mankoff. “Decidimos hacerle comprender a la gente que está bien reír con tiras cómicas como las de Leo Cullen sobre el hombre del saco a cuadros”.

La misma invitación a los neoyorquinos tuvo el sábado un impulso oficial, cuando el alcalde de la metrópolis golpeada por el terrorismo internacional, Rudolph Giuliani, inauguró una nueva temporada de la transmisión satírica de la NBC, Saturday Night Live.

El productor del programa, Lorne Michaels, le preguntó si se podía comenzar a hacer reír y Giuliani lo exhortó a seguir adelante: “Comenzamos desde ahora”, dijo cortando la cinta de la 27 temporada del irreverente programa con la frase ritual: “Live from New York: it's Saturday Night Live”. (En vivo, desde Nueva York... este es Saturday Night Live).

El humor, ausente de las páginas de los diarios y de la mente de los estadounidenses impactados por los trágicos atentados, comenzó a conquistar terreno también en las páginas de los periódicos.

En todo caso, las viñetas reflejan un país que vive, una población que lamenta la tranquilidad perdida: “¿Dónde quiere ir?”, pregunta un soldado con uniforme de guerra a una mujer que se embarca en un aeropuerto. “Al 10 de septiembre”, le responde en un chiste del Detroit Free Press.

Otros historietistas apuntaron sobre la represalia contra Osama bin Laden, solo para recoger los aspectos humorísticos.

En el Philadephia Daily News, un grupo talibán en fuga es perseguido por un grupo de paracaidistas en saco y corbata: “Corre”, dice uno a otro, “Están llegando los abogados de las víctimas”.