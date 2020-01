El paso de ‘Ike’ por EU deja al menos 30 muertos

HURACÁN. RESCATISTAS SIGUEN BUSCANDO VÍCTIMAS.

Ya son 30 los muertos y mil 984 los rescatados tras el impacto del huracán “Ike” en la costa del Golfo de México y su avance hacia el Medio Oeste, según informaban ayer, lunes, diferentes medios de prensa locales.

“Al menos 30 personas han fallecido como consecuencia del huracán, pero la mayoría de dichas muertes ha ocurrido en otras partes de EU durante el rumbo de la tormenta hacia el norte”, publica el diario Houston Chronicle.

“Galveston fue golpeado duramente. No tenemos energía. No tenemos gas. No tenemos comunicaciones. No estamos seguros de cuándo estará reparada cualquiera de esas cosas”, dijo la alcaldesa Lyda Ann Thomas.

“Queremos que nuestros ciudadanos se queden donde están. No regresen a Galveston. En este momento no pueden vivir aquí”, agregó.

Aún sin cifras exactas sobre los fallecidos, diversos medios informan sobre víctimas mortales en Louisiana, Tennessee, Indiana, Missouri, Arkansas y Ohio, dos de ellos motociclistas aplastados por un árbol, como muestra de la fuerza devastadora del fenómeno en su avance hacia el Medio Oeste.

En Chicago, tuvieron que evacuar en botes a decenas de personas, mientras dos millones de personas continúan sin electricidad en Texas, Arkansas y Louisiana.

Cientos de miembros de las fuerzas de rescate siguen buscando víctimas y supervivientes en la más importante operación de búsqueda y rescate en la historia del estado de Texas, que permanece bajo el toque de queda hasta el próximo sábado.

Tampoco se reanudaron las clases y el distrito de negocios de Houston se mantendrá cerrado hasta que las autoridades indiquen lo contrario, debido a la falta de electricidad y el agua acumulada en las calles y carreteras que impiden el acceso de los vehículos.

La situación en los condados de Houston ha sido realmente dramática pues unos 140 mil habitantes no cumplieron con las órdenes de evacuación que dictaron las autoridades y permanecieron en sus viviendas. Ochocientos kilómetros de las costas de Texas y Louisiana están bajo las aguas y unas 100 mil viviendas quedaron anegadas.

El huracán de categoría dos, en una escala de cinco, golpeó Galveston en la madrugada del domingo con toda su furia. El fenómeno meteorológico alcanzó vientos de hasta 175 kph, y las gigantescas olas causaron el derrumbe de murallas costeras. Un posterior diluvio agravó la situación.