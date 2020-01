El pecado del mundo

Si uno oye hablar de "guerra" en estos días, pensará en la de Irak. Pero la rápida invasión estadounidense y británica para eliminar el régimen de Sadam Husein ha causado muchas menos bajas que cualquiera de los prolongados conflictos que sufren la República Democrática del Congo, Liberia, Sudán o incluso Colombia. Hoy la mayoría de las guerras son civiles, se dan en países pobres -africanos, sobre todo - y casi todas las víctimas son no combatientes. Guerra civil y pobreza están mutuamente implicadas, de manera que una favorece a la otra. La guerra civil debe ser vista como lo que es, la antítesis al desarrollo que tanto necesitan nuestros países. Prevenirla y detenerla ha de ser un objetivo prioritario de los programas contra la pobreza.

Hace un siglo las guerras, en su mayoría, eran entre naciones, y el 90% de las bajas eran soldados caídos en el campo de batalla. Hoy casi todas las guerras son internas, gran parte de los combatientes pertenecen a milicias irregulares y el 90% de las víctimas es civil. En el período de 1960-99 -reflejan estudios sobre este tema que ha hecho el Banco Mundial- ha habido 52 guerras en curso, con una media de duración de siete años. Resulta que ahora hay más que al inicio de ese período, aunque el máximo se dio en torno a 1990, cuando las dos superpotencias dejaron de combatirse por intermediarios. La duración ha subido de 40 meses en los años sesenta a 120 meses en los ochenta y algo más de 100 en la década siguiente.

Estos conflictos suelen estar asociados con la pobreza. En efecto, la sexta parte más pobre de la población mundial padece cuatro de cada cinco guerras civiles. En pocas palabras, que no basta que ya carguen con ese pecado original que es la pobreza a gran escala, sino que quedan coronados con guerras intestinas... Vimos que los pobres en Nicaragua formaron la masa popular que sirvió de base al sandinismo, porque no había trazos de salir a las buenas del sistema feudal imperante. Y no vayamos lejos. Proporciones guardadas, las manifestaciones de desesperación de los más necesitados traen la explosión social que deriva en los movimientos insurgentes internos de un país. Solo hay que ver cómo en Panamá las comunidades olvidadas salen a obstruir las vías principales ante la falta de agua, acueductos, calles de acceso, medicinas y atención médica, entre otras, pues han agotado todas las formas pacíficas que conocen. Se desesperan ante la indolencia de sus gobernantes. Lamentablemente estos métodos tampoco resuelven sus necesidades.

Las guerras de hoy son el azote de los pobres, tanto porque son fomentadas por la pobreza como porque causan más pobreza. Constituyen en sí mismas un obstáculo imponente al desarrollo. Los daños que causa una guerra civil son mucho más duraderos que la guerra misma. La reconstrucción es inevitablemente lenta y laboriosa, y su grado de éxito depende de la ayuda internacional y de las políticas que adopte el gobierno para la postguerra. Pero aun en los mejores casos, el conflicto deja una herencia extraordinariamente pesada. Los que lo vivimos, recordamos cómo la invasión estadounidense a Panamá en 1989 dejó secuelas que han tardado años en irse borrando. Pienso que hay varias medidas que debería aplicar la comunidad internacional, y que no se están dando adecuadamente.

Primero, hay que aumentar y mejorar la ayuda al desarrollo, porque el desarrollo es la mejor prevención de la guerra. La ayuda se ha de afinar de dos maneras: concentrándola en los países más pobres -los que presentan más riesgo de guerra civil- y en las necesidades más básicas, como la educación primaria y la atención sanitaria. Pero no olvidemos: apoyar el desarrollo es sinónimo de tener presupuesto y dinero para donar.

En segundo lugar, debe vigilarse la gestión de las materias primas, tentadora fuente de dinero para gobiernos corruptos y para rebeldes. Se trata de que los beneficios que reportan se usen de modo transparente. Ello se logra con un acuerdo para impedir la venta ilegal de esa materia prima, que es herencia y propiedad de todos los nacionales, no de unos pocos poderosos de turno. Y materia prima -sinónimo ahora de riqueza- es lo que debemos desarrollar de modo sostenible para no ser pobres. En Liberia son diamantes, en Ecuador sería banano; en Panamá, las áreas revertidas de la antigua zona canalera... Estos tres países, como una simple muestra, no tienen razón para ser pobres. Es necesario estar alerta contra las crisis que puedan sufrir los países pobres que dependen en gran medida de la exportación y explotación adecuada de materias primas. Las instituciones internacionales, por lo general, reaccionan con ayuda humanitaria cuando alguno de esos países experimenta una catástrofe natural o un crack financiero. Pero no hacen nada cuando el cataclismo consiste en que se hunden los precios de los recursos naturales, y esto es un peligro mayor para muchas naciones proclives a la guerra civil. Los males de Costa de Marfil, por ejemplo, antes estable y hoy en guerra congelada, comenzaron con la caída del precio del cacao y del café en los mercados internacionales. Venezuela es un triste ejemplo: la debacle económica tuvo su génesis en la caída del precio del crudo en los mercados internacionales. Aunque el precio luego varió y otros elementos -a favor y en contra- incidieron en la vorágine, Venezuela jamás se recuperó.

Por último, pienso que es inminente el refuerzo de la intervención militar internacional en estos sitios de sensible explosión social. Buscar un orden mundial que proteja y vele por todos. Los "cascos azules" contribuyen a asegurar el cumplimiento de los armisticios, pero en muchos casos se van antes de que el desarrollo se afiance, lo que aumenta el riesgo de que se reanuden las hostilidades. Hacen falta por lo menos unos cinco años de paz para que se disipe el peligro, mientras que ahora las fuerzas de pacificación se suelen reducir drásticamente al cabo de dos años. Visto así, si George Bush se siente en todo o en parte responsable por Irak y Afganistán, cobran sentido sus anuncios de no retirar del área la presencia militar estadounidense en el próximo lustro...

El pecado del mundo en que vivimos es la pobreza. Las guerras, una cruda consecuencia. Más de la mitad de los habitantes del mundo viven en extrema pobreza. Como penitencia y acto de contrición, la humanidad debe redoblar sus esfuerzos en apoyar los programas de desarrollo en los países necesitados.