‘Me pidió el arma para proteger a sus dos hijas’

El asesor en informática que suministró a Alberto Nisman la pistola que le causó la muerte dijo que el fiscal le pidió el arma para garantizar la seguridad de sus dos hijas, y porque no confiaba en sus guardaespaldas.

Diego Lagomarsino relató ayer cómo y en qué circunstancias le entregó la pistola al fiscal el 17 de enero, un día antes de que fuera hallado muerto. “Me dejó mal parado”, afirmó, cuando le preguntó si tenía una.

Lagormarsino, que en la fiscalía de Nisman hacía tareas de seguridad informática e interceptación de llamadas, relató que el fiscal lo llamó y le pidió que fuera a su apartamento, lo cual no le llamó la atención porque “no era infrecuente que él me llame y me diga vení”. Agregó que al llegar le preguntó al fiscal cómo estaba y que este le contestó: “Tengo más miedo de tener razón que de no tenerla” en referencia a la denuncia contra la Presidenta.

Lagomarsino contó que cuando le hizo notar al fiscal que él contaba con policías que lo protegían se quebró y le dijo: “¿Vos sabes lo que es que tus hijas no quieran estar con vos por miedo a que les pase algo?”.

El asesor indicó que cuando le entregó la pistola, en una segunda visita, le enseñó cómo cargarla y descargarla, y que el fiscal le dijo que no se preocupara, que no la usaría.

En tanto, la fiscal Viviana Fein confirmó que Nisman no volvió intempestivamente de sus vacaciones, dato que fue difundido por el Gobierno, sino que el 31 de diciembre compró un pasaje de regreso de Madrid a Buenos Aires para el 12 de enero, dos días antes de hacer pública la denuncia, y otro para volver a Europa el 19.

En reacción, el Gobierno reveló supuestos mensajes de Nisman, en su cuenta oficial de Twitter: “Debí suspender intempestivamente mi viaje. Le creemos a Nisman o a la fiscal Fein”, señala un mensaje acompañado de chats de Whatsapp supuestamente enviados a allegados.