El presidente Bush firma nueva ley para combatir el terrorismo

WASHINGTON, EU (REUTERS). –El presidente estadounidense, George W. Bush, firmó ayer viernes una ley que amplía considerablemente los poderes del Gobierno para detener a inmigrantes bajo sospechas, interceptar comunicaciones electrónicas y atacar el lavado de dinero.

“Hoy, damos un paso esencial para derrotar el terrorismo, al tiempo que protegemos los derechos constitucionales de todos los estadounidenses”, dijo Bush en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca.

“Este Gobierno aplicará la ley con toda la urgencia de una nación en guerra”, agregó el mandatario.

Redactada en respuesta a los ataques del 11 de septiembre, la medida ampliará la capacidad de las autoridades federales para interceptar llamadas telefónicas, compartir información de inteligencia, rastrear el uso de la internet, reprimir el lavado de dinero y proteger las fronteras estadounidenses.

“Los cambios efectivos a partir de hoy (viernes) ayudarán a contrarrestar una amenaza como ninguna otra que haya enfrentado nuestra nación”, dijo Bush, con el vicepresidente Dick Cheney de pie a su lado, en una inusitada comparecencia pública juntos desde que comenzaron los ataques aéreos en Afganistán hace 3 semanas.

Bush estuvo cerca de acusar a Osama bin Laden y su protector movimiento Talibán de Afganistán, no solo de los atentados con aviones comerciales secuestrados del 11 septiembre, que dejaron al menos 5 mil muertos, sino también de la ola de cartas contaminadas con ántrax que ya cobraron la vida de tres personas.

“Hemos visto al enemigo en el asesinato de miles de personas inocentes. Ellos no tienen barrera de moralidad, no tienen conciencia. Los terroristas son personas con las que no se puede razonar”, dijo Bush. “Testigo de ello son los ataques con carbunco a través de nuestro servicio de correo”.