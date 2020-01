¿Cómo pudo ser?

En Alemania se han preguntado durante muchos años, todavía lo hacen hoy, cómo fue posible que Hitler llegara al poder a través de las urnas y cómo su programa de exterminar a todos los judíos, tan claro en el Mein Kampf como la futura guerra contra Francia, Inglaterra y la URSS pudo llevarse a cabo con el aplauso previo y la aquiescencia posterior de toda la sociedad alemana, y la comprensión de una parte sustancial de la opinión francesa y parte de la británica, que halló en el antisemitismo la excusa perfecta para no rearmarse ante una Alemania que se rearmaba, para no impedir las anexiones de Hitler en Austria y Checoslovaquia, para no hacer la guerra al III Reich y optar por el “apaciguamiento”, doctrina siempre actual pero cuyas consignas de entonces eran, por ejemplo: “No vamos a sacarles las castañas del fuego a los judíos” o “No vamos a llevar a Francia a una guerra por culpa de los judíos”.

Consignas de plena vigencia en la actualidad: basta ver la feroz desinformación sobre Israel y los palestinos.

También en las primeras décadas del siglo, desde el caso Dreyfus hasta el Holocausto, casi todo lo que se publicó en Europa sobre los judíos era total y deliberadamente falso. Pero la propaganda abrumadora sobre la “culpabilidad judía” en el conflicto acabó imponiéndose en una opinión pública que siempre busca un malo fácil cuya muerte no le importe y que, sobre todo, le evite el esfuerzo de ir a la guerra, acaso a morir.

Ayer contra los nazis; hoy, contra el terrorismo fundamentalista islámico, siempre pronazi.

Pues bien, cuando dentro de algún tiempo nos preguntemos cómo pudo renacer en Europa la extrema derecha de la mano de un popular antisemitismo renovado, habremos de asomarnos a la actual campaña de mentiras, manipulaciones y calumnias contra Israel en su lucha contra el terrorismo palestino.

Para mí el signo más ferozmente antisemita, el que muestra un odio profundo y un absoluto desprecio por la vida de los judíos es el que compara su actuación con la de los nazis, a sabiendas de que nada puede ofender más a un judío y a un Estado que se fundó como respuesta desesperada al antisemitismo criminal de todo el siglo XX, de los pogromos rusos a Auschwitz.

Miserable es la comparación de Saramago del ejército de Israel con los verdugos de Auschwitz, pero acaso aún más retorcida y siniestra la de los palestinos de Arafat con los judíos del gueto de Varsovia. A diferencia de los terroristas islámicos, aquellos judíos no masacraban alemanes o polacos con cinturones de dinamita, ni pretendían “echar al mar” a los cristianos, ni colocar su bandera sobre la catedral de Varsovia. ¿Por qué entonces esa comparación que borra el dolor y la dignidad de millones de judíos muertos? ¿Por qué tanta mentira?

Mañana nos diremos: ¿cómo pudo ser? Pues así.