´El sector privado saqueó al país´: Cartes

El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, afirmó ayer que “no fue el sector público (sino) el sector privado el que saqueó a la república” y dijo estar “desilusionado” con los privados.

“A mí, el sector privado me ha causado una gran desilusión y lo voy a decir con todas las letras”, remarcó Cartes al retornar ayer de Roma, donde fue recibido por el papa Francisco este lunes.

Cuestionó la forma en que el sector privado administró la empresa estatal Aceros del Paraguay (Acepar), privatizada en 1997. “Cuando me tocó ver los documentos de Acepar no fue el sector público, fue el sector privado el que ha saqueado realmente al Estado paraguayo de una manera que me hizo sentir mal”, indicó Cartes en rueda de prensa.

Cartes admitió que ha sido también crítico con el sector público.