SADAM HUSEIN. JUICIO POR LA MASACRE DE 143 CHIIES EN 1982.

Sadam Husein declaró ayer lunes que "no temo ser ejecutado" durante un desordenado proceso en el cual los primeros testigos declararon que el ex presidente ordenó arrestos indiscriminados, torturas y asesinatos.

Tras las declaraciones de los testigos, Husein defendió sus acciones y dijo al tribunal que comprendía las presiones que debían soportar sus integrantes en el curso del juicio. Husein y otros siete acusados podrían ser ejecutados si se los condena por los asesinatos de 143 chiies en 1982.

"Cuando hablo, yo hablo como vuestro hermano", dijo. "Vuestro hermano en Irak y vuestro hermano en la nación. No temo ser ejecutado. Advierto que ustedes sufren presiones y lamento tener que enfrentar a uno de mis hijos. Pero no lo estoy haciendo por mí. Lo estoy haciendo por Irak. No me estoy defendiendo a mí mismo. Los estoy defendiendo a ustedes".

También formuló una velada amenaza al juez, al decir que "cuando llegue la revolución del heroico Irak, usted será responsable" por sus acciones.

El juez le contestó, "Este es un insulto al tribunal. Nosotros estamos buscando la verdad".

"¿Esto es lo que usted llama la búsqueda de la verdad?" preguntó Husein en aparente referencia a los testigos que lo acusaron de la matanza.

Luego señaló: "Este juego no puede seguir. Si ustedes desean la cabeza de Sadam Husein, la tendrán". Al aludir a la represión contra los chiies, Husein dijo que "ejercí mi derecho constitucional tras ser objeto de un ataque armado".

El ex dictador dijo que devolvió las tierras confiscadas en Dujail poco después del intento de asesinato, junto con el pago de compensaciones a los residentes de la zona.

"¿No era el derecho de Sadam Husein que sus agentes persiguieran a aquellos que dispararon contra él?" preguntó el ex gobernante al juez.

Otro de los acusados, Barzan Ibrahim, hermanastro de Husein, así como los abogados de la defensa, cuestionaron la declaración de otro testigo, pues tenía 10 años en 1982.

"Cuando ese testigo tenía 10 años necesitaba la ayuda de la madre para ir al baño", dijo Barazan.

Cuando el primer testigo, Ahmed Hassan Mohammed, habló contra Husein, el ex gobernante le respondió, "No me interrumpa, hijo".

"Si alguna vez se establece que Sadam Husein le puso la mano a algún iraquí, entonces todo lo que dijo este testigo es correcto", señaló.

Horas antes, los abogados de Husein abandonaron el tribunal por unos minutos, en protesta por el procedimiento, y el hermanastro del ex dictador gritó "¿Por qué no nos ejecuta de una vez?".

El juicio continúa mañana miércoles.