Lila Downs estudió música y antropología y desde hace algunos años se ha dedicado a cantar temas del repertorio mesoamericano y sus propias creaciones, muy ligadas con la realidad de los indígenas que migran a Estados Unidos, utilizando una rica fusión de géneros musicales americanos como la bossa nova, el rap, la música norteña, el hip hop, el jazz y la cumbia, y utilizando diferentes idiomas, el español, el inglés y algunas lenguas indígenas.

-¿Qué significa para ti 'world music'?

-Por una parte en un término que se utiliza para clasificar la música de distintas etnias y fusiones con diferentes géneros de música, antiguos y modernos.

-¿Te consideras partícipe de este género?

-Si se trata de todo el universo considero que mi música es música de este mundo.

-¿Cómo presentarías o describirías tu música a quien no la conoce?

-Es la música de raíces combinada con ritmos de mi tiempo.

-¿Qué buscas con tus canciones?, ¿con tu música?

-Busco reunir a las personas que vienen de caminos muy diferentes y de edades distintas y que la música ayude a que nos conozcamos mejor y nos querramos más unos a otros.

-¿A quién cantas?

-A las mujeres, a los que buscan la honestidad, a los que buscan la expresión del corazón por medio del arte.

-¿Si no te hubieses dedicado a la música ¿a qué te hubieras dedicado?

-A ser curandera.

-Están claros tus sentimientos y solidaridad con el pueblo mixteca y otros pueblos indígenas cercanos a la frontera, ¿qué nos puedes decir de tu herencia estadounidense?

-De adolescente me identificaba con la cultura estadounidense porque pensaba que era el ideal al cual aspirar, y primero rechacé la cultura mixteca, pero mi madre y la vida en la (cultura) mixteca me hicieron buscar el respeto y el orgullo de tener raíces indígenas, y la música y la literatura me han encaminado a encontrar una paz interna por expresar mi identidad cultural que viene de distintas partes.

-¿Implica el respeto a la cultura indígena un aislamiento?

-Pienso que el estar lejos de la tierra donde está enterrado el ombligo (que para mí es Oaxaca) crea la nostalgia y más aprecio.

-Tu más reciente producción, titulada 'Border' abarca el tema específico de la migración a Estados Unidos. ¿Consideras proyectos con otros temas tan específicos en el futuro? ¿Cuáles temas abordarías?

-El siguiente disco tendrá una canción llamada Una sangre, para recordarnos lo que tenemos en común. Malinche también es un tema que vendrá en el siguiente disco y narra la relación entre un conquistador español y la primera traductora indígena de México.

-Para ti, ¿qué significa emigrar?

-Es una necesidad existencial.

-¿Ha ocurrido algún cambio en tu carrera luego de tu aparición en el filme 'Frida'?

-Tenemos mucho trabajo.

-¿En la entrega de los Oscar?

-Fue una oportunidad de mostrar con mucho orgullo la presencia indígena por medio de la música y para mi persona un reconocimiento muy grande.

-¿Qué representa tu participación (con el concierto de cierre) en el festival Caminos de Maíz en Panamá?

-Es un honor ser invitada a una tierra tan rica en expresiones musicales y espero rendirle un homenaje a nuestras tres raíces: la indígena, la europea y la africana.

Si la ha escuchado no le será fácil olvidarla, su voz es poderosa y penetrante. Su amplio registro le permite una infinidad de opciones. Además, maneja una riqueza de colores que nos hacen pensar que son diferentes personas las que cantan.

Si no la ha escuchado, tiene una oportunidad mañana, ya que Lila Downs ofrece un concierto como clausura del Festival Caminos de Maíz en el Teatro Balboa, a las 8:00 p.m.