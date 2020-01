Alcaldía de Boquete pide a Anam y ATP demarcaciones

CASO DE LAS HOLANDESAS PERDIDAS

La Alcaldía de Boquete solicitó a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) su colaboración para demarcar los senderos más visitados por los turistas en esta comunidad chiricana.

La petición fue comunicada por la gerencia de riesgos de este municipio, cuyos funcionarios participan en las labores de rescate de las turistas holandesas Lisanne Froon y Kris Kramers, desaparecidas en esta población desde hace dos meses.

En la actualidad, cientos de turistas internacionales suben solos a los senderos de las montañas de Boquete en lugar de pagar los 25 dólares que cobran en promedio los guías de la comunidad.

Pero, además de que no están demarcados los senderos, el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Chiriquí, Francisco Santamaría, reportó que durante los últimos meses desconocidos han robado la poca señalización que hay en las montañas.

De acuerdo con Santamaría, los senderos más visitados por los turistas son Los Quetzales, El Pianista, Las Tres Cascadas, Peña Blanca y Piedra de Lino.

El rastreo

En la quinta jornada de las operaciones de rastreo realizada ayer, los equipos de búsqueda no encontraron indicios que puedan llevar al paradero de Kris y Lisanne.

Voceros de la familia Kremers señalaron que para hoy se tiene una jornada de descanso. Las operaciones de búsqueda se reanudarán el día lunes, a más de 62 días de haberse reportado la desaparición de las jóvenes.

El pasado día viernes se unió a este equipo un grupo de ocho rescatistas paramédicos procedentes de la Cruz Roja de Costa Rica.

El personal que busca a Kris y a Lisanne también incluye a funcionarios de los bomberos, Sinaproc, Dirección de Investigación Judicial, Fiscalía y del municipio boqueteño.

A mediados de esta semana en una entrevista concedida a La Prensa, los familiares de las turistas señalaron que una de las teorías que manejan es que ambas mujeres de 21 y 22 años pudieron haber sido raptadas.

Para lograr dar con el paradero de las holandesas las familias han ofrecido una recompensa de 30 mil dólares. En tanto un programa de televisión de ese país otorgará otros 10 mil dólares para la persona que informe sobre su paradero.

Buscan fondos

Esta semana los padres de Kris Kremers informaron que la operación de rescate tiene un costo aproximado de 95 mil dólares, gran parte de los cuales está siendo pagada por el seguro de viaje de las holandesas perdidas.

Sin embargo, informó Hans, padre de la licenciada en bellas Artes perdida, se necesitan más fondos para poder hacerle frente a esta operación.

Por ello solicitan aportes al número de cuenta 03-01-003867-6 del banco TowerBank International, a nombre de FindkrisandLisanne.

Adicionalmente, desde Holanda el novio de Kris, llamado Stephan Mesrits, compuso la canción Love for Kris. Where are you?, que está siendo vendida por la plataforma Itunes, para también recaudar fondos para esta causa.

A Alex se lo tragó Boquete

El caso de la desaparición de Lisanne Froon y Kris Kramers no es el primero que se reporta en Boquete.

Los lugareños aún recuerdan a Alexander (Alex) Humphrey, un turista inglés de 29 años que también desapareció en esta comunidad chiricana el 14 de agosto de 2009. El sargento José Fuentes, investigador de la DIJ que estuvo a cargo de este caso, indicó que el joven presentaba según sus familiares síntomas de autismo leve. “Él vino a Boquete a trabajar como voluntario. La última vez que lo vieron fue en el hostal donde estaba alojado”, expresó el investigador y profesor universitario de criminalística. A Humphrey, natural de la ciudad Stockport, al sureste de Manchester, Inglaterra, le gustaba hacer senderismo, al igual que a las holandesas perdidas este año. A cinco años de su desaparición, su madre Gill Humphrey aún le desea feliz cumpleaños públicamente todos los 8 de agosto, escribiendo mensajes esperanzadores en el grupo de Facebook que creó para recopilar las pistas que las personas tengan de su hijo.

Tres meses más tarde, el 9 de noviembre, el turista japonés Hiro Novu Kanu, de 24 años de edad, se extravió durante dos días en sector de Culebra de Boquete. Luego de que el Sistema Nacional de Protección Civil iniciara la búsqueda, dos días más tarde, Kanu encontró el camino de regreso.

Ángel López Guía

Voluntarios que buscan por el mundo

Groote pertenece al equipo de BHWW: Perros de Rescate, un grupo holandés de 18 voluntarios y 12 perros que se encuentra en Panamá para buscar a Lisanne y Kris.

Alto, de ojos claros y tono de voz grave, su condición física es envidiable para un hombre de su edad. Luce fuerte como un roble y al momento de ser entrevistado, a pesar de haber caminado durante cuatro días en intrincados parajes montañosos, no parece cansado.

“Llevo años haciendo estas labores de búsqueda de manera voluntaria. He participado en casos en Holanda, España, Alemania y ahora en Panamá. Los dos casos internacionales en los que trabajé, eran hombres de unos 40 años de edad que se perdieron. Uno lo encontramos vivo después de 10 días y al otro, lamentablemente, muerto tres semanas después de perderse”, dijo.

Lollise Smits, la jefa de este equipo de rescate, también se encuentra en Panamá. Ella trabaja en un programa de televisión en Holanda, en el que tratan los casos de personas desaparecidas.

“En Holanda, las estadísticas señalan que 15 mil personas son reportadas perdidas al año. De ellas, mil 500 nunca aparecen de nuevo”, cuenta Smits mientras ajusta su traje anaranjado para comenzar el rastreo.

“Los papás de Kris fueron al programa de televisión y me contactaron. Buena parte de esta búsqueda la costea el seguro de viaje de las chicas. Esta logística por 10 días cuesta aproximadamente 95 mil dólares”, agrega.

Dependiendo del tipo de clima de la zona, los perros traídos a Boquete pueden rastrear un olor hasta nueve meses después de que la persona desaparezca.

“Pueden encontrar restos debajo del agua también. Esto siempre y cuando lo que olfateen esté quieto y no se mueva”, añadió indicando que tiene 27 años de experiencia trabajando en este tipo de labores por todo el mundo.

ÁNGEL LÓPEZ GUÍA