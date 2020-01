Ayuda para disminuir hábito de fumar en Azuero

Las llamadas clínicas de cesación de tabaco, que funcionan en los centros de salud de Monagrillo y La Arena de Chitré, provincia de Herrera, se han convertido en una alternativa para que los fumadores abandonen este vicio, según los beneficiados.

Giovana Jurado, vecina de la ciudad de Chitré, aseguró que tras 30 años de fumar, gracias a esta clínica dejó por completo el cigarrillo.

“Mi cabello se me estaba cayendo, mis amistades me rechazaban, no podía conciliar el sueño, comía con mucha ansiedad; por esta razón decidí entrar a la clínica de cesación de tabaco de Monagrillo”, relató.

Tras indicar que hace un año dejó de fumar, afirmó que ahora su vida cambió por completo.

De acuerdo con Jorge Córdoba, jefe del departamento de Promoción de la Salud de Herrera, 13 pacientes se encuentran en tratamiento en estas dos clínicas.

Informó que a todos se les costea el tratamiento, que ronda los $600, y dura aproximadamente 12 semanas.

Córdoba indicó que de los 16 pacientes que han pasado por este centro solo 11 han concluido con las sesiones, ya que algunos se retiran antes de la fecha, quizás contrariados por los síntomas de abstinencia que suelen presentarse cuando se está en esta situación.