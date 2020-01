El Bebedero, el engaño político

ELECCIONES PARA ESCOGER AL REPRESENTANTE DE CORREGIMIENTO

El Bebedero, segundo corregimiento más grande del distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos, es víctima de los engaños de los políticos, tanto en la campaña electoral de 2009, como en la que se llevó a cabo a finales de 2011 para reemplazar al representante de corregimiento, que falleció en un accidente automovilístico.

Informes oficiales revelan que 655 mil 084 dólares se han invertido en obras del Gobierno en este empobrecido corregimiento, pero moradores del lugar y una inspección hecha por este medio en el sitio determinaron que esos proyecto no existen y muchos menos el dinero ha llegado a este apartado poblado.

Antecedentes

El próximo 24 de agosto el corregimiento cumplirá un año sin tener representante, tras la muerte de Ambrosio Sáez, a causa de un accidente de tránsito. Sáez había ganado en mayo de 2009 con la papeleta del Partido Revolucionario Democrático (PRD), pero a los pocos meses se cambió al oficialista Cambio Democrático (CD).

La mala noticia de la muerte de Sáez trajo con ella la convocatoria a nuevas elecciones, porque el concejal no tenía suplente.

El 4 de diciembre de 2011, la maestra jubilada Nidia Cureña –candidata de CD– ganó ampliamente las elecciones para representante del corregimiento con 627 votos, sobre 278 que obtuvo el candidato del PRD, Darío Saavedra.

Carlos Domínguez, que se postuló como independiente, consiguió solo 58 votos.

La campaña previa a las elecciones se ve empañada por la movilización de personas de distintas entidades del Gobierno para realizar obras en la comunidad.

Hasta el director del Programa de Ayuda Nacional, Giacomo Tamburelli, solicitó una licencia durante la campaña para trasladarse a El Bebedero y apoyar a Cureña.

Tras los resultados de los comicios, el 9 de diciembre pasado, el PRD presentó ante la Fiscalía Electoral una demanda de nulidad de las elecciones, porque supuestamente hubo uso de recursos del Estado a favor de la candidata de CD.

El 8 de marzo el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, pidió a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) que rechazaran la demanda, porque la compra de voto no es causal para anular una elección, concluyó

Ante la solicitud del fiscal Peñaloza, el magistrado del TE, Gerardo Solís, ponente de la demanda de nulidad, decidió investigar más y pidió informes a Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ministerio de Obras Públicas (MOP), Prodec, la Alcaldía de Tonosí y el Programa Ayuda Nacional (PAN), sobre los proyectos que han desarrollado en El Bebedero desde la campaña de 2009 y por la elección en 2011.

Miles de dólares desaparecidos

Un primer informe del MOP, que comprende del 1 de junio al 6 de diciembre de 2009, fecha en que el difunto concejal Sáez estuvo en el opositor PRD, revela que en El Bebedero se hicieron trabajos de conformación de calzadas, escarificación, conformación de cunetas, limpiezas de cunetas y restauraciones de calzada por el orden de 87 mil 477 dólares.

Luego del cambio del concejal Sáez al oficialismo, en el período que comprende del 7 de diciembre de 2009 al 24 de agosto de 2011, el monto de las obras en el corregimiento aumentó a 431 mil 376 dólares, de acuerdo con un segundo informe del MOP entregado al TE.

Mientras que en el período después de la muerte del concejal hasta la celebración de las elecciones en diciembre de 2011, otro informe del MOP señala que en el corregimiento hay proyectos por 136 mil 231 dólares más.

En total son 655 mil 084 dólares que el MOP ha invertido en obras en El bebedero. Lo curioso es que en el pueblo nadie las ha visto y los moradores declaran que han sido engañados (ver voces calificadas).

Las obras fantasmas

Los informes del MOP señalan que entre las obras culminadas están: conformación y restauración de calzadas, cunetas y calles. También limpiezas de alcantarillas y colocación de gaviones, entre otros proyectos.

“Se han hecho algunos otros trabajos, pero esa cantidad de dinero aquí no creo que se haya invertido”, expresó Evaristo Sáez, tío del representante desaparecido.

Son pocos los residentes que se atrevieron a denunciar el engaño cometido en El Bebedero, por temor a represalias. En esa comunidad más de 80 personas son beneficiarias del programa “100 a los 70”.

Sáez aseguró que sí se han hecho algunas obras, como la construcción del acueducto La Culebra (49 mil 415 dólares) y del vado de Quebrada de Agua (27 mil 029 dólares), afirmó Evaristo.

El informe del MIVIot

El informe del Miviot reportó 26 beneficiarios con la construcción de viviendas. Todos eran simpatizantes y colaboradores del difunto concejal Sáez.

Las donaciones

Sobre las donaciones a los candidatos de CD y el PRD, el TE también recibió informes.

La candidata de CD, Nidia Cureña, según el informe, recibió una donación 50 mil 195 dólares de parte su partido. También recibió donaciones de dos de sus hijos. Cada uno le entregó 300 dólares y además se reporta que otros familiares (el hermano y la cuñada) le regalaron dos vacas, para repartir comida a sus simpatizantes.

En el informe se revela que Giacomo Tamburelli, jefe del PAN, donó 5 mil dólares a Cureña.

Donación de CD se esfumó

La candidata Cureña reveló que ella no recibió dinero en efectivo de esas donaciones de CD. (ver nota relacionada).

Por su parte, el candidato del PRD, Darío Saavedra, recibió para su campaña donaciones de 20 copartidarios, que sumaron en total 22 mil 100 dólares.

Entre los donantes del PRD estuvieron los expresidentes Martín Torrijos (2 mil dólares) y Ernesto Pérez Balladares (500 dólares). (ver cuadro).

Un pueblo engañado

Los ranchos con pisos de tierra y los estudiantes esquivando grandes charcos de agua en los caminos en mal estado reflejan el olvido en que está sumido El Bebedero, luego de tantas promesas de las dos últimas campañas.

En algunas casas se observan aún materiales de construcción donados en la campaña electoral de 2011.

Algunos no quisieron hablar del tema. Los que sí, prefirieron no identificarse.

“Por ejemplo, aquí en esta casa regalaron una nevera, en la otra entregaron una estufa y a la de más adelante le tocó un juego de ollas”, expresó un campesino.

La mayoría coincide en que lo poco que les dieron fue parte de un gran engaño, porque lo que se dice obras aún no llegan a El Bebedero de Tonosí.

Candidata de CD niega haber recibido donación de 50 mil dólares de su partido

Nidia Cureña es una maestra jubilada de 60 años y regresó a El Bebedero hace cinco años. Asegura que la gente del propio pueblo fue a su casa para que se lanzara como candidata a representante. Cureña pide a los magistrados un pronunciamiento rápido a favor del pueblo.

¿Cómo se siente de haber ganado y no poder ejercer como representante?

Me siento preocupada. No por mí directamente, porque soy maestra jubilada, tengo mi sueldo, sino por el pueblo.

¿Cree usted que ganaría las elecciones sin tanto apoyo que le dieron en la campaña?

Yo pienso que no fue Cambio Democrático (CD), porque conozco mucha gente.

¿Cree que los magistrados son injustos al no llamar a juicio sobre el caso?

No sabemos por qué los magistrados no se pronuncian. Yo les he dicho que anulen las elecciones y hagamos unas nuevas elecciones, pero no quieren. Vamos a una audiencia, tampoco. Si ganamos por la mayoría de los votos debe respetarse la decisión.

¿Cree en las acusaciones del candidato del PRD?

Opino que el PRD quizás esté dolido conmigo porque no seguí con ellos. Además, pienso que es una falta de respeto con los moradores de El Bebedero decir que vendieron la conciencia, decir que compré cédulas y votos, es una falta de respeto. (Con voz resquebrajada).

¿Conoce a Heriberto Vega?

Claro que sí, para mí Junito es una gran persona, además es amigo de mi hijo.

¿En qué la apoyó en su campaña?

Prestó los carros para que se cargara la tosca para arreglar la calle.

¿De Cambio Democrático recibió 50 mil dólares? ¿Quién administró ese dinero?

¿A quién se los dieron? Porque yo nos los vi. A mí me dieron mis hijos 300 dólares cada uno y mi hermana me dio 300 dólares, y las dos vacas me la dieron mi cuñada y mi hermano. Si Cambio Democrático donó 50 mil dólares, me imagino que lo manejarían ellos para gastos de la campaña.