Flexibilizan horario de cantinas en Bugaba

Debido a las quejas expresadas por dueños de bares y cantinas, el alcalde de Bugaba, Carlos Araúz, flexibilizó el horario de venta de licor en estos establecimientos en todo el distrito, de domingo a jueves desde las 11:30 a.m. a 11:30 p.m.

En tanto, los viernes, el horario será de 11:30 a.m. a 1:00 a.m. y los sábados, de 11:30 a.m. a 2:00 a.m.

Araúz señaló que la medida se adopta para contrarrestar los robos, hurtos y el índice de violencia doméstica en que la ingesta de alcohol es una de las causales.

No obstante, aclaró que los locales que vendan bebidas alcohólicas en envases cerrados podrán hacerlo en ese mismo horario, exceptuando los hoteles y casinos regulados en otra legislación.

Cada corregiduría del distrito de Bugaba recibe entre 30 y 40 denuncias al mes por violencia doméstica, riñas y escándalos por embriaguez.