Ni Gobierno ni Senafront

RADIOEMISORA ´VOZ SIN FRONTERAS´ EN DARIéN

La única radioemisora con presencia física en la provincia de Darién es Voz sin Fronteras, un medio masivo católico que llega hasta algunas comunidades de Colombia, pero que aún tiene algunas barreras para escucharse en Yaviza y Jaqué.

Pedro Hernández Cantarero, vicario apostólico de Darién y regente de la radioemisora, nos habla de sus realidades.

La Prensa: Voz sin Fronteras fue concebida hace 20 años con objetivos claros: evangelizar y comunicar a la dispersa población darienita. ¿Cree usted que se han logrado?

Vicario Hernández: Sí se está cumpliendo con la evangelización, todas las zonas misioneras tienen las puertas abiertas para hacer uso de la emisora y si hay algunas que no cumplen, las más cercanas, como Santa Fe, La Palma, El Real y Metetí, aprovechan el espacio.

En la parte social, la población tiene muchos beneficios, no solo en tener dos segmentos especiales para que señalen los problemas y crecimientos de sus comunidades, sino para comunicarse entre familia y amigos. También están los programas educativos que se transmiten, y los de distracción que juegan un papel importante en una región como Darién y comarcas.

¿Cuánto provecho le está sacando la empresa privada y el Estado a la radioemisora?

La empresa privada no tiene programas radiales y solo se transmiten tres programas estatales que son: Copeg-Anam, el Parque Nacional Darién y la Universidad de Panamá, que sí pagan sus cuñas de promoción, pero las demás instituciones no anuncian sus actividades y muchas quieren que se les pasen sus anuncios gratis. Esto es imposible, porque el tiempo en radio es costoso.

Toda emisora tiene programas que los oyentes no se pierden. ¿Voz sin Frontera tiene alguno?

Aunque existen problemas de cobertura en una parte de la zona de Yaviza y Jaqué, hay cobertura fuera de Darién, como son Cañita, Chepo, Veraguas y Guna Yala; así como en Juradó y Valle Solano en Colombia. Todas estas comunidades donde llega la emisora están sintonizadas a las 2:00 de la tarde en el programa de Saludos y mensajes, considerado como el de mayor sintonía y que es el que permite un poco de entrada para su operación y funcionamiento.

A este le sigue El maestro en casa, un programa con mucho raiting y que ha educado a cientos de iletrados de todas las etnias, ha graduado más de mil estudiantes en el nivel básico y este año inicia al nivel medio.

¿Puede Voz sin Fronteras cubrir los gastos de operaciones, mantenimiento y personal?

Desde hace muchos años, la emisora tiene dificultades económicas. Es una radio de corte social y evangelizadora, pero si se apoyara con programaciones estatales pagadas y se anunciaran más las actividades de las empresas privadas se aliviaría la carga, pero actualmente ello no se da.

¿Qué hay de la injerencia o administración del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en la emisora?

No hay nada de eso. La emisora es del vicariato, no del obispo. Simplemente que se está luchando para reactivar una repetidora en Jaqué y el vicariato no tiene coadministrador en esa zona y se trabaja en un “convenio de colaboración”. Así, ellos, el Senafront, puedan tener un programa donde pagarían a su locutor. Eso es todo. Mientras el Vicariato de Darién pueda mantener su emisora en el aire, lo hará. Pero no podemos dejar de manifestar que Senafront nos da una importante ayuda.