Niegan desalojo de colonos en Sambú

Pese a que la dirigencia emberá ha estado anunciando por radioemisoras locales que el 16 de enero desalojarán a más de 60 familias de colonos que ocupan terrenos en poblados del distrito de Sambú, estos lanzamientos no se harán efectivos, aseguró el director de Política Indígena del Ministerio de Gobierno, Esteban Arosemena.

Hasta la fecha, explicó, la Corte Suprema de Justicia no ha dictado una resolución definitiva, dado que se espera que la evaluación del Juzgado Mixto de Circuito de La Palma, para entonces tomar una decisión sobre la permanencia de estas familias interioranas, a las que se acusa de haber invadido terrenos comarcales después de 1983, año en que se creó la comarca Emberá Wounnan.

Según el funcionario, la dirigencia indígena de Sambú, incluso las dos facciones con sus respectivos caciques, congreso y abogados, se reunirán en el Ministerio de Gobierno, en la dirección de Política Indígena, para estudiar el caso y exponer la necesidad de esperar la evaluación del Juzgado de Circuito de La Palma.

Si el Juzgado de La Palma no recibe la decisión de la Corte y no hay una respuesta del juez, no se podrá ordenar ningún desalojo el día 16 de enero como se anuncia.

En cuanto a las otras 19 familias que interpusieron amparos de garantías constitucionales, Arosemena indicó que no se incluyen en el análisis judicial, toda vez que probaron haberse radicado antes de crearse la comarca.

Abogado cuestiona

Manuel Fuentes, abogado de los colonos que reclaman derechos sobre estas tierras, expresó que la Corte actuó de forma impositiva y arbitraria en un fallo que ya había favorecido a los colonos. Sin embargo, sostuvo que los emberás perdieron la oportunidad de apelar al dejar vencer los términos.

“Hemos presentado un recurso de aclaración de sentencia para que el tribunal se pronuncie, porque este supuesto fallo no está en firme”. Pese a ello, agregó, las autoridades indígenas ya están mandando mensajes a través de radios locales de que habrá desalojos el 16 de enero.