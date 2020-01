Ostomizados harán actividades para adquirir bolsas

VíA RáPIDA

CHIRIQUÍ. Debido al desabastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS), la fundación de Pacientes Ostomizados de Chiriquí efectuará actividades para poder costearlos, además de apoyar a las personas que no cuentan con recursos para adquirirlos en farmacias privadas. “Han pasado hasta cuatro meses y en la CSS no encon- tramos las bolsas, ni los insumos requeridos para instalarlas”, aseguró Carmen Arévalos, hija de un paciente ostomizado, la que agregó que en Chiri- quí sobreviven 200 pacientes con esta penuria, muchos no asegurados.