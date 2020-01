Santeñas no denuncian casos de violencia doméstica

VíA RáPIDA

LOS SANTOS. La mayoría de las mujeres que en la provincia de Los Santos han sido maltratadas por sus parejas no presentan la denuncia ante las autoridades, debido al temor que sienten, afirmó Lidia Ramírez, directora regional del Ministerio de Desarrollo Social. La funcionaria explicó que en lo que va del año en esta institución solo se han denunciado 10 casos de violencia doméstica, toda vez que una gran cantidad no se reporta. Ramírez dijo que para agravar el problema, no hay albergues para hospedar a las mujeres que pasan por esta situación.