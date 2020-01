La odisea de de un viaje hacia el interior

8 DE JUNIO.Somos privilegiados por tener nuestro auto y viajar hasta donde la gasolina nos alcance (por los precios) y a pesar de ello salimos a recorrer los hermosos lugares que ofrece el interior de Panamá. Ante la frecuencia con que se habla de que Panamá es un excelente destino para el turista. Sin embargo, por los recorridos que he hecho puedo hacer comparaciones y dar sugerencias. Puedo decir que en lugares turísticos, gasolineras, incluso los restaurantes, los inodoros son una verdadera calamidad y lo digo más por las damas que son las más afectadas con la falta de higiene en los baños. Sumado a ésto están los malos de olores que abundan en esos lugares. Es increíble la desidia de todos esos comercios que no los obligan a mantener estos lugares en mejores condiciones.¿Dónde está el Ministerio de Salud? Encuentran ratones y cucarachas en las cocinas, pero no se fijan en los “baños”.Nadie ha hecho protestas por los mismos, ni cerrado calles por ésto y ha dejado de ir por este motivo, se que me van a contestar que los mismos usuarios son los responsables y lo acepto, y por eso es que no los mantienen mejor, pues eso es una excusa barata.Les propongo algo, limpien y remodelen los baños con todo lo necesario, espejos para las damas, buena iluminación, etc. y cobren por el uso. Creo que con ésto se solucionaría el problema y llama más a los clientes que en la medida que se den cuenta de las facilidades y mejoras la gente va a parar en estos comercios y consumir, más fuente de trabajo para los panameños del interior.

Agustín Arce J.