Abusos de la autoridad del Tránsito

Los procesos de tránsito por su inmediación inician desde el momento en que la autoridad correspondiente confecciona el parte policivo, situación que conlleva a que los conductores vean afectados sus derechos y garantías constitucionales, por no formular una adecuada defensa en esta primera fase procesal, al considerar erróneamente que ésta se ejercerá en la fecha de audiencia asignada, una vez notificada de la citación, a las partes involucradas.

Es por ello, que es un juicio administrativo que a simple vista no resulta sencillo por el manejo oral y concentrado que abarca la audiencia, que se ajusta sólo a lo contenido en el formato de tránsito, sujetándose la decisión final a algunas prácticas abusivas que son incuestionables para el juzgador que con clara afrenta al debido proceso desconoce las normas fundamentales que sustentan un valor jurídico superior. Entre las prácticas abusivas que comúnmente son realizadas por las autoridades de tránsito, pueden citarse las siguientes:

La ausencia de contradictorio al momento de ocurrir los hechos. Da lugar a decisiones arbitrarias –resultado de la primera fase sumarial del proceso, vital para la recolección de datos, elementos probatorios y descargos que las partes muchas veces no ejercen– producto a que el agente de policía transgrede los límites de la reserva legal al no sólo asumir, única y exclusivamente, el total control, manipulación e inventario de los hechos, sino por rebasar también sus propias funciones atributivas en contumacia con el juez; que ignora aplicar los preceptos de supremacía que rigen al debido proceso.

No ser oído y juzgado por autoridad competente. Parte de la opinión adelantada de culpabilidad que expresa el agente de policía –que realiza la emisión de una valoración ilícita, contenida en el formato de tránsito, condenando a una de las partes sin juicio previo– debiéndose remitir solamente a los relatos puramente fácticos –excluyendo todo tipo de deducciones, calificaciones o presunciones subjetivas– por no ser quien tiene que valorar los hechos, sino de recolectarlo de la forma más objetiva posible; usurpándose éste funciones que privativamente son correspondientes al juez de tránsito, conocedor exclusivo de la materia en cuestión tratada.

La reversión de la carga probatoria y prohibición de anticipar la culpabilidad de los administrados. Enfatiza la ausencia de independencia e imparcialidad en el proceso, ligada a la implícita valoración ilegítima dada por el agente de policía, conllevando a que el juez de tránsito emita una declaración jurisdiccional influenciado bajo una opinión adelantada de culpabilidad transgrediendo principios constitucionales, como la presunción de inocencia, que se aplica también en el derecho administrativo sancionador dentro del elenco de garantías mínimas que el individuo tiene derecho en iguales términos, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal.

Sanción sin la previa formulación de cargos. Se da con la nefasta narración sucinta del pronunciamiento jurisdiccional dictada por el juez de tránsito, que omite su deber de enunciar las pruebas enlazadas con la cuestión resuelta, menoscabando las posibilidades de defensa, argumentación y probanza de la parte que resulte afectada, por no contar ésta en la apelación de una igualdad dialéctica, que permita conocer los motivos de convicción de la resolución emitida que sirva para impugnar los criterios probatorios utilizados para su condena.

Violación al derecho de defensa por la presunción efectiva de no evacuarse las pruebas evidentemente conducentes y pertinentes. Ocurre con la no valoración de la gravedad de los hechos en base a la distribución proporcional de la culpa –en donde muchas veces se condena al sujeto que carga con la menor responsabilidad– ignorando el juez los preceptos que dictaminan la aplicación, para un fallo más justo, de una condicio sine qua non. Esto es, la conducta fijada con la multa más baja resulta inconcebible que sea considerada la causante del accidente con respecto a la falta que ostenta la mayor entidad patrimonial del agravio. Desconociéndose, por parte del juzgador, la responsabilidad ponderada –medida de acuerdo al grado de calificación que puedan tener las infracciones administrativas de tránsito en: muy grave, grave o leve– para determinar la culpabilidad del infractor que cometa la ofensa más intolerable.

Por eso es menester recalcar que el éxito obtenido en un proceso de tránsito dependerá en la medida en que las partes hagan valer sus derechos y defensas procesales. No obstante, en aquellos casos en que se hayan incurrido graves faltas en contradicción al debido proceso las mismas pueden subsanarse a través del recurso de amparo de garantías constitucionales, que deberá presentarse una vez agotada la vía gubernativa, que para esos efectos requerirá la presencia de un letrado que le otorgue el trámite y curso correspondiente, siempre que se recurra en tiempo oportuno.

