Aclaraciones

En la nota titulada “La Chorrera está sin agua” en la página 8A, publicada el 13 de octubre, se informó que el daño se dio en la planta de bombeo de la potabilizadora de Laguna Alta. La misma imprecisión se publicó en un una fotonoticia de la página 1A de ese mismo día. En realidad, los daños se dieron en la planta de La Chorrera.

En la nota titulada “Contradicción sobre compra de rotativa”, publicada el 14 de octubre, en la página 29A, se informó por error que “Valter Alves de Melo y Generoso Pérez están relacionados a las sociedades Panaholding Group” y otras empresas por supuestos delitos financieros. Pedimos disculpas por este error, ya que el nombre de la sociedad investigada es Panamerican Holding International, S.A.

En el artículo “¿Por qué somos arboricidas los panameños?”, de la autora María Luisa de Aramburú, publicado el lunes 13 de octubre en la página 12A, donde decía: ...Ojalá y no tengamos que recitar para Boquete la poesía de Ricardo Miró que dice en una de sus estrofas, “Ya no guardas las huellas de mis pasos, ya no eres mío mi idolatrado...” , debió decir: ...Ojalá y no tengamos que recitar para Boquete la poesía de Amelia Denis de Icaza que dice...