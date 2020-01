Alan Greenspan, caballero de Inglaterra

LONDRES, Inglaterra (DPA) —El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, fue nombrado ayer caballero de honor por la reina Isabel II de Inglaterra en su castillo veraniego de Balmoral, en Escocia.

Como no es ciudadano británico, no podrá hacerse llamar “Sir”, pero puede agregar detrás de su nombre las siglas “KBE” (Knight Commander of the Order of the British Empire- Caballero Comendador del Imperio Británico).

La condecoración le fue entregada por sus servicios para la estabilidad de la economía. Greenspan dirige el principal banco central del mundo desde 1987 y ya ha trabajado junto a cuatro presidentes. Otros caballeros estadounidenses son el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, el director de cine Steven Spielberg y el secretario de Estado Colin Powell.