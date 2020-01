Alberto Vallarino advierte al ministro Víctor Juliao que 'cuide su puente'

Alberto a Vallarino le advirtió al ministro Víctor Juliao que “cuide su puente” antes de que se le convierta en un “Van Dam”.

Vallarino volvió a fustigar a los miembros de la cúpula arnulfista y acentuó su presencia en los medios de comunicación como parte de su estrategia para posicionar su candidatura presidencial.

Ayer coincidió en la parrillada Jimmy con miembros del PRD que tenían una reunión-almuerzo con la prensa. Vallarino llegó acompañado de Rodrigo Arosemena, Jorge García, Ramón Del Río, Cristóbal Siu, Rafael Wong, Luis Lee y Laurencio Jaén.

El martes, Juliao, ministro de Obras Públicas, sostuvo que Vallarino —que figura de segundo en las encuestas de intención de voto para presidente de la República— cometió un “pecado mortal” al renunciar al Partido Arnulfista (PA) en 1998.

En su respuesta, Vallarino le recordó a Juliao que debe cuidar que la construcción del nuevo puente sobre el Canal se concrete, y evite que a este proyecto le pase lo mismo que al puente Van Dam, que terminó en un escandaloso y millonario litigio internacional.

Vallarino ha emprendido una serie de críticas contra el actual Gobierno, a raíz de su imposibilidad de reinscribirse en el gobernante PA. Responsabilizó por ello a la presidenta, Mireya Moscoso, y a la cúpula del PA, a la que pertenece Juliao, quien también tiene aspiraciones presidenciales.

Vallarino señaló que seguirá analizando los principales problemas del país con el fin de presentar “eventualmente” a los panameños una propuesta coherente con miras al 2004. Adelantó que el sábado 17 de agosto dictará una conferencia en David, Chiriquí, en la que abordará estos problemas.

Vallarino tiene tres posibilidades para lanzar una candidatura presidencial: lograr la candidatura por el PA, fundar un partido, o lanzar una candidatura a través de partidos pequeños.

De las tres, la menos probable, aunque aún no se ha descartado, informó un seguidor de Vallarino, es la inscripción de un nuevo partido. Esto se haría en un plazo no mayor de 48 horas, “para infligirle un efecto sicológico a los dirigentes arnulfistas”. El problema de esta alternativa no es la inscripción, sino la organización del partido, porque hay muy poco tiempo.

La segunda opción es lograr la candidatura en el PA. Esta opción la apoya el legislador José Luis Varela, quien opina que Vallarino debe “inscribirse y exigir garantías de transparencia para competir en unas primarias”.