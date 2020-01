Cómodo y abusando de su cargo, se aseguraba de que su participación demostrara que parte de la cuota de poder que hoy ejerce emana, entre otras cosas, de su estudiada bravuconería aprendida en sus años de militancia izquierdista con los guaycuchos mientras estudiaba leyes. Como tantos otros viscerales y apasionados arnulfistas, se enorgullece, aplaude y fomenta ese inconfundible sello que los hermana y distingue: ¡la mediocridad! Sus continuas, pobres, vacías y vergonzosas, pero siempre intimidatorias intervenciones públicas son un reflejo de ello. Es del tipo de funcionario que, además de poseer un desempeño altamente insatisfactorio, tiene el orden invertido de la autoridad y se olvida -aunque le duela, lo rechace y maldiga por ello-, que es un empleado más de nosotros (mío también), los ciudadanos decentes de verdad. El colérico y descontrolado viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, lamentablemente olvida que, para vergüenza del país entero, ocupa ese cargo no por mérito alguno, prestancia profesional o reconocida trayectoria exitosa y respetable en el foro abogadil panameño o internacional, sino por su desbordada cuota de adulación hacia su mandataria, su proclive espíritu servil e inagotable capacidad para la defensa y complicidad de la corrupción.

Alejandro el bravucón, guaycucho de corazón y retrógada mentalidad arnulfista, está acostumbrado a maltratarnos con su forma displicente, grosera y amenazante con que ejerce su cargo. Sabe bien cuándo, por qué, dónde y frente a quiénes debe hacer brillar más su ordinariez, inurbanidad e imponer su poder intimidatorio. Así lo hizo cuando se opuso a la designación de la seria y firme abogada, directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, para que integrara la Junta Nacional de Escrutinio (La Prensa, 23/Nov./03). ¿Qué cualidades adornan a esta profesional que encolerizaron al vulgar representante del Partido Arnulfista ante el Consejo Nacional de Partidos Políticos? ¿Cuáles posiciones anticorrupción y de exigencia de transparencia ha sostenido la abogada que exacerbaron los sentimientos de rechazo del viceministro? ¿Por qué se opuso a la fiscalización de recursos y donaciones a los partidos políticos que exigía la sociedad civil en voz de Castillo? ¿Qué comentarios directos o indirectas off the record profirió contra ella y ante los magistrados del Tribunal Electoral como para que estos declararan que los partidos políticos, más que la sociedad civil, debían tener un lugar protagónico en el proceso electoral, y llevaron a Castillo a declinar su participación? (La Prensa, 23/Nov./03). ¿Por qué Alejandro el bravucón se irrita tanto y pierde el control cuando las críticas a su gobierno provienen de mujeres inteligentes, con criterio, directas, independientes, decentes y valientes?

Frente al televisor, la clara señal de RCM nos permitía observar a un delirante funcionario arnulfista que gritaba detalles sobre su mitin. Sin embargo, minutos más tarde el irreverente viceministro Pérez nos demostró y confirmó que en su mapa genético navega sin dificultad el gen de la cobardía. Tan pronto como se le recordó, a Alejandro el bravucón, que por utilizar recursos del Estado para hacer política comprobaría en carne y hueso y por un espacio de seis meses a tres años, el hacinamiento de La Joya, así como la calidad de trato que reciben los reclusos en ese centro penitenciario, se le aceleró el corazón y le cambió el timbre de voz. Presidenta, el fiscal electoral me quiere fregar...me agarró ahora hablando de política, de la concentración de ayer en el programa de Julio Miller y me va a aplicar el Código Electoral. El atrevido llamó a la televisora y me citó en la fiscalía y voy camino hacia allá...sí, sí, presidenta, claro que lo podemos arreglar, solo tenemos que hacer un decreto para su firma con fecha del viernes 23 de enero y que diga que yo me podía ausentar por el día de hoy porque tenía permiso. ¡Ese fiscal PRD...sí, sí ese mismo, el Gerardo!

Sí, él sabe que su peculiar estilo nos asquea y por eso goza enrostrándonolos. Con cada aparición pública, declaración o intervención intenta disminuir y vulnerar nuestra estima ciudadana, plantar sin éxito la célula del miedo y fomentar el silencio para acallar las críticas severas que su hostil desempeño genera. ¡Pero se equivoca! Después de los decretos alfanuméricos donde comprobamos cómo corrió a arroparse bajo las faldas de su mandataria y salvarse de pernoctar varios meses en La Joya, los ciudadanos decentes sabemos ya por dónde cojea Alejandro, el bravucón.

PD: Estoy advertida. La ira descontrolada que ocasionará este artículo generará un ataque visceral y frontal que recibiré como respuesta. Me han recomendado cuidarme de Alejandro, el bravucón.