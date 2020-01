Ann Patchett gana premio de ficción

LONDRES, Inglaterra (REUTERS). –La estadounidense Ann Patchett ganó el pasado martes, 11 de junio, el premio literario europeo Orange Prize for Fiction por su novela Bel Canto.

La historia de Patchett, en que los delegados de una cumbre internacional son tomados como rehenes en Sudamérica, era la favorita entre los seis autores finalistas para el galardón literario.

En nombre del jurado, Sue MacGregor calificó la novela de “valiente obra que mezcla ternura y peligro hasta un grado impresionante”.

“El tratamiento de Ann Patchett de un tema arriesgado (...) sale adelante con facilidad. El efecto en sus personajes de la claustrofobia que deben sentir es reflejado de forma memorable”, dijo MacGregor, ex presentadora de la radio BBC de Londres.

Patchett, nacida en la ciudad de Los Angeles en 1963, se inspiró para escribir Bell Canto en el asalto en diciembre de 1996 a la embajada japonesa en Lima por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

Es autora de libros como The Magician's Assistant, The Patron Saint of Liars y Taft y ha escrito para un sinnúmero revistas y periódicos estadounidenses.