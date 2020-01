Año nuevo, vida nueva

Probablemente usted le da prioridad a los aspectos productivos de su vida más que a las cosas que le dan placer. Tal vez sea usted la persona que más factura en su oficina, o quien sabe tenga una posición de gran prestigio y responsabilidad, pero me atrevo a apostar que el ser dueño de uno o ambos de estos logros lo mantiene alejado de su familia y de hacer más de cuatro cosas que le encantaría realizar.

Ya sé que está “gastado” el tema de las resoluciones de inicio de año, pero el inicio de cualquier cosa es tal vez el mejor momento de evaluar la situación en que se encuentra su vida.

No me venga con la excusa de que no tiene tiempo, que tiene demasiadas cosas que hacer. Nadie puede estar demasiado ocupado para no reflexionar acerca de cómo vive su vida. Que no le pase que un buen día, usted mire hacia atrás y haya perdido la oportunidad definitiva para realizar un cambio. No queremos arrepentimientos, ¿verdad?

Suena cliché recalcárselo, pero es importante recordarle además que la vida no es eterna. No viva pensando en que usted cambiará más tarde el “x o y” que lo hacen infeliz o disminuyen su calidad de vida, pues (más cliché aún), mañana puede ser su último día entre los vivos, y esto es peor que no poder arrepentirse, ¿no es cierto?

El qué cambiar en su vida puede ser relativamente sencillo como cerrar la boca y hacer dieta (ojo, dije sencillo pero no fácil) como cosas ya más complejas, como decidir de una vez por todas que el tiempo con su familia vale más que quedarse horas extra en el trabajo.

Yo soy de aquellas eternas optimistas, de las que piensan que si uno de veras se propone las cosas las logra. El problema de no lograrlas estriba en la voluntad, o en este caso, la falta de ella. Uno hace la típica lista (que puede ser escrita o guardadita en la conciencia) de “lo que voy a cambiar este año” sólo porque es de fashion hacer resoluciones al final del año. Pero, ¿dónde queda la voluntad de ejecutar la lista?

En muchos casos, el problema no es de ejecución, sino de perseverancia. Tal vez el año pasado dejó de fumar por un mes, y luego ¡pum! cayó de vuelta en el mal hábito. ¡Tachón en la lista! Todos los años se acordará de re-incluir el “no fumar” en la lista, pues ¡no hay duda!, desea dejar el cigarrillo pero se encuentra que “no puede”... hasta que, como le advertí con anterioridad, se encuentre con cáncer y con un pie en la tumba. Arrepentirse, ¿para qué? Ya no habrá “chance” para incluir nuevamente esta resolución...

Pongamos un ejemplo menos tétrico: no hay lugar para arrepentirse cuando su hijo cumpla 18 años y sea tan adulto como usted, y encuentre que usted se la pasó poniendo en su lista el típico “pasaré más tiempo con mis niños” y con suerte, lo cumplió a medias o a menos. Con el tiempo, que pasa inexorablemente, no hay cuenta regresiva.

Algunos consejos generales, entonces, para pulir su lista de resoluciones: elimine los malos hábitos, pase más tiempo con su familia, no caiga en los excesos, busque tiempo para sí mismo, delegue lo que pueda, elimine lo innecesario, manténganse saludable, encuentre un balance entre el trabajo y el descanso, controle sus finanzas, y haga las cosas porque usted quiere y no por obligación.

No olvide: una vez que tenga un tiempito para pensar qué hacer para tener una vida más placentera, encuentre la voluntad y perseverancia para hacer de sus resoluciones parte integral de su vida. Así, cuando llegue el momento de mirar hacia atrás, la lista de arrepentimientos será chiquitita en vez de muy, muy grande.